विज्ञापन
विशेष लिंक

15 दिनों तक दूध और शहद के साथ हरी इलायची खाने से कौन सी बीमारियां दूर होती हैं?

Elaichi Benefits: खाने का स्वाद बढ़ाने और एक अच्छी महक देने वाली इलायची सिर्फ खाने के लिए ही सही नहीं है बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. आइए जानते हैं हर रोज इलायची का सेवन किन बीमारियों को दूर रखने में मदद कर सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
15 दिनों तक दूध और शहद के साथ हरी इलायची खाने से कौन सी बीमारियां दूर होती हैं?
Hari Elaichi Khane ke Fayde: हर रोज इलायची खाने के फायदे.

Elaichi Benefits: इलायची सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहतरीन है. यह शरीर के कई हिस्सों के लिए औषधि की तरह काम करती है. यह ब्लड प्रेशर, पाचन, सांस, कैंसर रोकने और सूजन जैसी समस्याओं में मदद करती है. रोजाना इलायची का सेवन आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है. 

इलायची का सेवन करने के फायदे ( Green Cardamom Benefits)

रात को दूध में इलायची उबालकर शहद के साथ पीना यौन रोग और गुप्त रोगों से राहत दिला सकता है. इलायची में एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं, जो कैंसर जैसे गंभीर रोगों से लड़ने में मदद करते हैं. यह मुंह और त्वचा के कैंसर को रोकने में भी कारगर है. इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सामान्य रहता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है.

पेट की समस्याओं जैसे गैस, एसिडिटी और अपच में इलायची बेहद फायदेमंद है. खाने के तुरंत बाद इसका सेवन पेट को ठीक रखता है और पाचन में सुधार करता है. इलायची की तासीर गर्म होती है, इसलिए यह अस्थमा और सांस की बीमारियों में भी राहत देती है.

ये भी पढ़ें: गंजे सिर पर भी उगने लगेंगे नए बाल बस एक बार अपनाएं ये देसी नुस्खा, जानिए क्या खाएं और कैसे करें इस्तेमाल

अध्ययनों के मुताबिक, इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर में इंसुलिन के लेवल को संतुलित रखने में मदद करते हैं. इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण एलर्जी और सूजन जैसी क्रॉनिक बीमारियों को कम करने में भी कारगर हैं.

सर्दी, खांसी या गले की खराश में हरी इलायची बहुत फायदेमंद है. रात को गुनगुने पानी के साथ इसे चबाकर खाने से राहत मिलती है. इलायची का नियमित सेवन पेट में अल्सर को भी कम करता है.

इसके अलावा, भोजन के बाद इलायची खाने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है और दांतों की कैविटीज की समस्या भी कम होती है. उल्टी और मितली जैसी परेशानी में भी यह असरदार है.

हालांकि सीमित मात्रा में ही इलायची का सेवन करें और किसी भी बीमारी के लिए इसका सेवन करने से पहले आयुर्वेदाचार्य की सलाह लें.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Elaichi Benefits, Elaichi Khane Ke Fayde, Green Cardamom Benefits 15 Days, Hari Elaichi Khane Ke Fayde, Which Disease Is Cured By Drinking Or Eating Elaichi With Milk, Elaichi Water Benefits, How To Make Elaichi Water
Get App for Better Experience
Install Now