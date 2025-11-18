विज्ञापन
दुश्मन दवा नहीं, हमारी आदतें! कैसे एक टैबलेट आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों को कर सकती है बीमार, कैसे बढ़ाएं इम्यूनिटी

Immunity Booster Food: अगर आप भी खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो इम्यूनिटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है.

आज के समय में लोग छोटी-छोटी दिक्कतों पर दवाओं का सेवन करते हैं, जो तुरंत उस समस्या से तो राहत देती हैं लेकिन, इसका खामियाजा सेहत को लंबे समय तक भुगतना पड़ता है. दवाओं, विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवाओं का गलत या अत्यधिक उपयोग, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) को जन्म देता है. आपको बता दें कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी जैसे सूक्ष्मजीव ऐसी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं जो पहले उन्हें मारने या उनके विकास को रोकने के लिए प्रभावी थीं, जैसे कि एंटीबायोटिक.

यह रेजिस्टेंस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बैक्टीरिया में फैलती है. इसका मतलब है कि भविष्य में जब आपकी अगली पीढ़ियों, बच्चे, पोते-पोतियां को संक्रमण होगा, तो सामान्य एंटीबायोटिक्स उन पर काम नहीं करेंगे. इसलिए हर छोटी बात में एंटीबायोटिक्स लेना सही नहीं है. इसलिए कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह के एंटीबायोटिक्स दवा नहीं  लेनी चाहिए. 

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं- (Immunity Badhane Ke Liye Kya Khaye)

1. खट्टे फल-

इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आप अपनी डाइट में संतरा, नींबू और मौसमी जैसे खट्टे फलों को शामिल कर सकते हैं. क्योंकि इनमें विटामिन सी पाया जाता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार है.

2. अदरक-लहसुन-

अदरक और लहसुन दो ऐसे हर्ब हैं जो न सिर्फ शरीर को सेहतमंद रखने बल्कि शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. इन दोनों को आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं.

3. हरी पत्तेदार सब्जियां-

पालक, मेथी और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन और खनिजों का अच्छा सोर्स हैं. इनको डाइट में शामिल कर शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है.

4. ग्रीन टी-

ग्रीन टी को सेहत के लिए काफी गुणकारी माना जाता है. रोजाना इसके सेवन से इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

5. ड्राई फ्रूट्स-

रोजाना ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर शरीर को सेहतमंद रखने में मदद मिल सकती है. अगर आप ठंड में एक मुठ्ठी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

