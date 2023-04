किचन में रखी दो चीजों से बनाएं नेचुरल Face Cleanser, गायब हो जाएंगी झुर्रियां चेहरे पर आएगा गजब का निखार

फेस क्लींजर कैसे बनाएं ( How to Make Natural Cleanser at Home)

इस फेस क्लींजर को बनाना बेहद आसान है. इसके लिए आपको चाहिए कच्चा दूध और शहद. आप एक कटोरी में 3-4 चम्मच दूध लीजिए और फिर उसमें 4-5 चम्मच शहद डालकर मिक्स कर दीजिए. ध्यान रखिए कि आपको इसकी ऐसी कंसीस्टेंसी बनानी है जिससे ये आपके चेहरे पर अच्छे से लग जाए.

फेस क्लींजर कैसे लगाएं ( How to Apply Natural Cleanser at Face)

होममेड फेस क्लींजर को लगाना भी बेहद आसान है. ध्यान रखें कि इसको लगाने से पहले अपने चेहरे को धुल लें. फिर इस क्लींजर को अच्छी तरह से पूरे फेस पर एक समान तरीके से लगाएं, ताकि ये पूरे चेहरे पर समान रूप से असर दिखा सके. इसको गर्दन पर भी लगा सकते हैं. इसको लगाने के बाद 4-5 सेकेंड के लिए छोड़ दें. इसके बाद हाथों की मदद से सर्कुलर मोशन में जैसे स्क्रब करते हैं उस तरह से इससे फेस पर मसाज करें. तकरीबन 5 मिनट तक मसाज करने के बाद नार्मल पानी से चेहरे को धोलें. धोने के तुरंत बाद चेहरे को पोछे नहीं बल्कि कुछ देर के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद फेस को पोछ लें. बेहतर रिजल्ट के लिए आप इस फेस पैक को हफ्ते में 2-3 बार लगा सकते हैं.

दूध और शहद के फायदे ( Milk and Honey Benefits)

बता दें कि ये दोनों चीजें सिर्फ आपके फेस के लिए ही नहीं बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. सुबह खाली पेट शहद का सेवन आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है. वहीं दूध आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.