अपनी Diet में करें ये 4 बदलाव, सालों से जमा चर्बी भी पिघलेगी मक्खन की तरह

बिना जिम जाए और खाना छोड़े कैसे कम करें वजन ( How to Loose Weight Without Dieting and Gym):

पानी पीना

एक दिन में 7-8 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है. बता दें कि यह न सिर्फ आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है बल्कि आपके वजन को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है.

हेल्दी ब्रेकफास्ट

सुबह का पहला मील यानि की नाश्ता हमेशा करें. आपको यह भरपेट करना चाहिए. जो लोग नाश्ते को स्किप कर रहे हैं वो ये गलती ना करें. सुबह भरपेट खाना खाने से भूख देर से लगती है.

जंक फूड

अगर आप वजन कम करने का सोच रहे हैं तो जंक फूड को भूलकर भी ना खाएं. ये ना सिर्फ आपके वजन को बढ़ाता है बल्कि इसको खाने से आपका मन इसे और खाने का करता है.

वॉक करें

अगर आप जिम और एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो अपने रूटीन में ऐसी चीजें शामिल करें जिससे आप पैदल चलें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.