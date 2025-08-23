बालों को जड़ से काला करने में मदद करेंगे ये देसी नुस्खे, इसके बाद कभी नहीं लगानी पड़ेगी मेंहदी और डाई

How To Black My White Hair: हर कोई चाहता है कि उसके बाल काले, लंबे और घने रहें. लेकिन आज के समय में लोगों का लाइफस्टाइल, खानपान और पॉल्यूशन बालों के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो रहा है. आपको बता दें कि बालों का सफेद होना आज के समय में एक बेहद कॉमन समस्या बन गया है. उम्र बढ़ने के साथ बालों को सफेद होना आम बात है लेकिन जवानी में ही सफेद बाल आपको टेंशन में डाल देते हैं. बता दें कि इन सफेद बालों को काला करने के लिए मार्केट में तमाम तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो ये दावा करते हैं कि वे बालों को आसानी से काला कर सकते हैं, लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स बालों को डैमेज कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला करना चाहते हैं तो इसमें कुछ घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते हैं जो आपको अपनाने चाहिए. यहां हम सफेद बालों के लिए कुछ प्रभावी और प्राकृतिक घरेलू उपचारों के बारे में बता रहे हैं जो सफेद बालों को जल्दी काला कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कुछ आसान से नुस्खों के बारे में.

सफेद बालों को काला करने के नुस्खे | Home Remedies To Blacken White Hair

ये भी पढ़ें: गंभीर बीमारियों से बचाएंगे ये टीके, किशोरियों को समय पर लगवाना जरूरी

1. करी पत्ता करेगा कमाल

करी पत्ते अपने हाई न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए जाने जाते हैं और बालों को समय से पहले सफेद होने सहित कई समस्याओं को दूर रखते हैं. वे एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने में मदद करते हैं. करी पत्ते का उपयोग करने के लिए कुछ पत्तों को नारियल के तेल में तब तक गर्म करें जब तक वे काले न हो जाएं. तेल को छान लें और नियमित रूप से अपने स्कैल्प पर इसकी मालिश करें.

2. नारियल का तेल और नींबू का रस

नारियल तेल अपने न्यूट्रिशन और मॉइस्चराइजिंग गुणों के कारण हेयर केयर के लिए एक कारगर चीज है. नींबू के रस में विटामिन और खनिज होते हैं जो हेल्दी हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं और समय से पहले सफेद होने से रोकते हैं. नारियल तेल और नींबू के रस को बराबर मात्रा में मिलाएं और इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं. हल्के शैम्पू से धोने से पहले इसे लगभग 30 मिनट तक लगा रहने दें.

3. आंवला है असरदार

आंवला को सफेद बालों को काला करने के लिए शक्तिशाली उपाय माना जाता है. ये विटामिन सी, एंटीऑक्सिडेंट और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर है जो बालों की पिगमेंटेशन को बढ़ावा देता है और समय से पहले सफेद होने से रोकता है. आप आंवले का सेवन कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे ताजे फल, जूस या पाउडर के रूप में.

4. काली चाय का सेवन करें

काली चाय में टैनिन होता है जो बालों को काला और मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. एक मजबूत कप काली चाय बनाएं और इसे ठंडा होने दें. इसे अपने बालों और स्कैल्प पर लगाएं और पानी से धोने से पहले लगभग एक घंटे के लिए छोड़ दें. अपने बालों को धीरे-धीरे काला करने और सफेद या भूरे बालों को कम करने के लिए इस उपाय को हफ्ते में एक या दो बार दोहराएं.

5. प्याज का रस

प्याज का रस कैटालेज का एक बेहतरीन स्रोत है. एक एंजाइम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने में मदद करता है, जो समय से पहले बालों के सफेद होने का एक सामान्य कारण है. प्याज का रस निकालें और इसे अपने स्कैल्प पर लगाएं, धीरे-धीरे जड़ों में मालिश करें. अपने बालों को हल्के शैम्पू से धोने से पहले इसे 30 मिनट तक लगा रहने दें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast In Hindi: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)