सुबह के बासी थूक में होती है बहुत ताकत, जानें सुबह की बासी लार के फायदे, स्किन, पेट, आंख के लिए है फायदेमंद

Is Saliva Healthy for Your Skin | Subah Ki Basi Laar Ke Fayde: हर सुबह हम नींद से उठते ही सबसे पहले मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं और दिन की शुरुआत में जुट जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बासी मुंह की लार (Bassi Laar) को हम बेकार समझकर बहा देते हैं, वही लार हमारे शरीर के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है? यह बात सुनने में जरूर अजीब लग सकती है, लेकिन आयुर्वेद और पुराने देसी नुस्खों (Ayurvedic Nuskhe) में इसका खास महत्व बताया गया है.

सुबह की पहली लार (Subah ki basi Thuk) को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यह पूरी रात हमारे शरीर की सफाई प्रक्रिया के दौरान इकट्ठा होती है. इसमें ऐसे एंजाइम और गुण होते हैं जो स्किन, पेट, आंखों, दांत और कई अन्य समस्याओं में फायदा पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे इस लार का सही इस्तेमाल करके हम अपनी सेहत को सुधार सकते हैं.

सुबह बासी लार लगाने के क्या फायदे हैं? | Stale Saliva Benefits | Is Saliva Healthy for Your Skin | Subah Ki Basi Laar Ke Fayde

1. चेहरे की चमक बढ़ाए और मुंहासों को करे दूर : अगर आपके चेहरे पर मुंहासे, दाग-धब्बे या फोड़े-फुंसी हैं, तो सुबह की लार इसमें फायदेमंद हो सकती है. इस लार को सीधे मुंहासों या दाग पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर सादे पानी से चेहरा धो लें. इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण स्किन को साफ करते हैं और धीरे-धीरे ग्लो लाने में मदद करते हैं.

2. पेट की सेहत के लिए वरदान : कई लोग पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, एसिडिटी और कब्ज से परेशान रहते हैं. अगर आप भी इनमें से किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो एक आसान तरीका अपनाएं – सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए एक गिलास सादा पानी पी लें. इससे बासी लार के एंजाइम सीधे पेट में पहुंचते हैं और पाचन को मजबूत बनाते हैं.

3. आंखों की थकान और जलन से राहत : मोबाइल, लैपटॉप और टीवी की स्क्रीन के लगातार इस्तेमाल से आंखों में जलन और थकान होना आज आम बात है. ऐसे में सुबह की लार को उंगली की मदद से आंखों के बाहरी हिस्से पर हल्के से लगाएं. ध्यान रखें कि लार आंखों के अंदर न जाए. कुछ दिन में आप फर्क महसूस करेंगे – जलन कम होगी और आंखें तरोताजा लगेंगी.

4. फटी एड़ियों के लिए देसी इलाज : अगर आपकी एड़ियां फट जाती हैं या बहुत रूखी हो गई हैं, तो उन पर सुबह की लार लगाएं. करीब 20 मिनट बाद गुनगुने पानी से पैर धो लें. कुछ दिनों में आपकी एड़ियां मुलायम और ठीक होने लगेंगी.

5. दांतों और मसूड़ों के लिए फायदेमंद : सुबह लार में मौजूद एंजाइम दांतों को साफ करने और मसूड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं. ब्रश करने से पहले अगर आप थोड़ी देर लार से कुल्ला करें, तो इससे पायरिया और सांस की बदबू जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)