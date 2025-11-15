पालक के साथ नींबू मिलाकर खाने के फायदे जान जाएंगे ना,तो कभी नहीं खाएंगे Palak को अकेला

Benefits Of Palak With Lemon Juice: खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए हमेशा ही हेल्दी खाने की सलाह दी जाती है. जिसमें हरी सब्जियां और फल भी शामिल होते हैं. आप फलों और सब्जियों को अपनी डाइट में अपनी पसंद के हिसाब से शामिल कर सकते हैं. खासकर बात करें भारतीय खानपान की तो यहां के लोग तीखा और चटपटा खाना पसंद करते हैं. आप भी हेल्दी खाने को जैसे हरी सब्जियां पालक, मेथी, सरसों, धनिया, सहजन समेत कई हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं इनमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स आपको हेल्दी बनाने में मदद करते हैं. खासकर बात करें पालक की तो इसका सेवन शरीर में खून बढ़ाने में मदद करती है. इसका सेवन करने से आपके शरीर को ताकत मिलती है इसके और भी कई अन्य फायदे हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि पालक मे नींबू का रस निचोड़कर खाने से क्या फायदे होते हैं. आइए जानते हैं.

पालक में नींबू का रस निचोड़कर खाने से क्या होता है?

आपको बता दें कि पालक में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसका सेवन शरीर में आयरन के अब्जॉर्बशन को बेहतर बनाने में विटामिन-सी मदद करता है. जब आप पालक में नींबू का रस मिलाकर इसका सेवन करते हैं, तो ये पालक में पाए जाने वाले आयरन को शरीर में अच्छी तरह से पहुंचाने में मदद करता है.

अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपके लिए पालक में नींबू के रस को मिलाकर सेवन कर सकते हैं. इससे एनीमिया को दूर करने में मदद मिल सकती है. पालक में आयरन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन-ए और विटामिन-सी जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इसमें नींबू का रस मिलाने से ना सिर्फ इसका स्वाद बेहतर बनता है बल्कि यह सेहत के लिए भी और फायदेमंद हो जाती है.

पालक का स्वाद थोड़ा कसैला होता है. ऐसे में जब आप इसके सूप, जूस या सब्जी में नींबू का रस मिलाते हैं, तो इससे पालक का कसैलापन बैलेंस होता है और स्वाद अच्छा होता है.

फायदे

नींबू में पाया जाने वाला सिट्रिक एसिड आपके डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है, ब्लोटिंग को कम करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करके खाने को सही तरह से पचने में मदद करता है.

पालक और नींबू का एक साथ सेवन आपकी स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है. पालक में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स आपकी स्किन और बालों को बेहतर बनाने में मदद करता है.

पालक में नींबू को मिलाकर इसका सेवन करने से इसमें जमा टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं और बॉडी डिटॉक्स होती है.

