माचिस की डिब्बी या नीम के पत्ते, जानें दाल- चावल के घुन कैसे होंगे साफ, ये हैं घरेलू उपाय

Chawal Aur Gehu Ke Kide Kaise Nikale: चावल और दाल के के पैकेट खोलने पर अगर उसमें रेंगते हुए छोटे-छोटे कीड़े दिखाई दें, तो यकीनन इससे ज्यादा निराशाजनक कुछ नहीं हो सकता. दाल- चावल में छुपे हुए इन कीड़ों को आम भाषा में 'घुन' के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में 'Grain Beetles' या 'Weevils' कहते हैं. बता दें, ये घुन गर्म और नम अनाज मे रहना पसंद करते हैं, इसलिए आपको ये चावल, आटा और दालों में देखने को मिलेंगे. वहीं अगर आप भी घुन से परेशान हो गए हैं, तो हम आपको दाल चावल में से घुन को साफ करने के कुछ घरेलू उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं.

चावल को घुन से बचाने के उपाय (Measures to protect rice from weevils)

दाल- चावल करें फ्रीज

अगर आपके दाल और चावल में घुन हटाना चाहते हैं, तो उन्हें जिप-लॉक या एयरटाइट बैग में डालकर कम से कम 72 घंटों के लिए फ्रीज करें. बता दें, ऐसा करने पर कीड़े और उनके अंडे मर जाएंगे. जिसके बाद आप दाल और चावल को धूप में सुखाएं और एक साफ, हवाबंद डिब्बे में भरकर रखें.

धूप में सुखाएं

घुन हटाने के लिए चावल, दाल को कुछ घंटों के लिए धूप में फैला दें. बता दें, धूप छिपे हुए कीड़ों को भगाती है और नमी जमा होने से रोकती है. ऐसे में घुन के पनपने की संभावना कम हो जाती है.

तेजपत्ता, लौंग या नीम के पत्तों का करें इस्तेमाल

अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके दाल और चावल में कभी घुन ना लगे तो उनके डिब्बों में तेजपत्ता, लौंग या नीम के पत्ते डालें. बता दें, तेजपत्ता, लौंग, लहसुन की फली या सूखे नीम के पत्ते जैसी प्राकृतिक रूप से कीड़े- मकोड़ों को दूर भगाते हैं.

दाल - चावल रखने का सही तरीका

अगर आप दाल और चावल को घुन से बचाना चाहते हैं, तो जूट के बोरे या ढीले बंधे प्लास्टिक बैग का उपयोग करने से बचें, क्योंकि इनसे नमी और कीड़े अंदर घुस सकते हैं. ऐसे में दाल और चावल के स्टोरेज से पहले कंटेनरों को पूरी तरह से साफ करें और फिर सूखा लें. उसके बाद ही उसमें दाल और चावल डालें.

माचिस की डिब्बी

घुन लगे दाल और चावल का साफ करने के लिए आप माचिस की डिब्बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बताया जाता है, इसमें मौजूद सल्फर की वजह से कीड़े- मकोड़े दूर भागते हैं.

जानें जरूरी बात

चावल और दाल में दिखने वाले कीड़े खाने को बर्बाद कर सकते हैं. यही नहीं घुन लगा खाना खाने पर स्वास्थ्य को भी बड़ा नुकसान हो सकता है. ऐसे में उनका स्टोरेज करते समय सावधानी बरतें और उन्हें हमेशा कसकर बंद कंटेनरों में रखें. वहीं अगर आप कांच या बीपीए फ्री प्लास्टिक के जार में रखते हैं तो यह बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

