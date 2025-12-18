सोने से पहले 2 लौंग खाने से क्या होता है? 15 फायदे जान आज से ही शुरू कर देंगे आप

Benefits of Eating Cloves Before Bed: हमारी रसोई में रखी कई छोटी-सी चीजें ऐसी होती हैं, जिनकी ताकत हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं. लौंग भी उन्हीं में से एक है. आमतौर पर इसका इस्तेमाल हम चाय, सब्ज़ी या मसालों में स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन आयुर्वेद और देसी घरेलू नुस्खों में लौंग को औषधीय मसाला माना गया है. खासतौर पर अगर इसे रात को सोने से पहले चूसा जाए, तो इसके फायदे और भी गहरे माने जाते हैं. रात का समय शरीर के लिए रिकवरी और रिपेयर का होता है. इसी दौरान हमारा पाचन तंत्र, इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम खुद को बैलेंस करता है. ऐसे में अगर सोने से पहले 1-2 लौंग चूस ली जाए, तो इसके तत्व धीरे-धीरे शरीर में काम करते हैं. यही वजह है कि पुराने जमाने में बुज़ुर्ग रात में लौंग लेने की सलाह देते थे. आइए जानते हैं कि रात को सोने से पहले 2 लौंग चूसने से शरीर में क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं और इसके 15 संभावित फायदे क्या हैं.

सोने से पहले लौंग खाने के फायदे | Benefits of Eating Cloves Before Bed

1. पाचन तंत्र को करता है मजबूत

लौंग में मौजूद प्राकृतिक तत्व पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करने में मदद करते हैं. जब आप रात को लौंग चूसते हैं, तो इसका असर धीरे-धीरे पेट तक पहुंचता है. इससे खाना ठीक से पचने लगता है और पेट में भारीपन महसूस नहीं होता. खासकर जिन लोगों को रात के खाने के बाद बेचैनी रहती है, उनके लिए यह आदत फायदेमंद मानी जाती है.

2. गैस, एसिडिटी और जलन से राहत

रात में गैस बनना या सीने में जलन होना आजकल आम समस्या है. लौंग की तासीर गर्म होती है, जो पेट में जमी गैस को बाहर निकालने में मदद करती है. इससे एसिडिटी कंट्रोल में रहती है और रात की नींद खराब नहीं होती.

ये भी पढ़ें: बथुआ खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? बथुआ रोज खा सकते हैं क्‍या

3. मुंह की दुर्गंध और बैक्टीरिया को करता है खत्म

लौंग में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. इसे चूसने से मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया कम होते हैं, जिससे बदबू, पायरिया और मसूड़ों की सूजन जैसी समस्याओं से बचाव हो सकता है.

4. दांत दर्द और मसूड़ों की कमजोरी में सहायक

अगर दांतों में हल्का दर्द या मसूड़ों में सूजन रहती है, तो लौंग चूसना आराम दे सकता है. यही कारण है कि पुराने समय में दांत दर्द में लौंग रखने की सलाह दी जाती थी.

Photo Credit: File Photo

5. गले की खराश और जलन में आराम

सर्दियों में या मौसम बदलने पर गले में खुजली और खराश आम हो जाती है. लौंग चूसने से इसका तेल गले तक पहुंचता है, जो सूजन को शांत करता है और आवाज को साफ रखने में मदद करता है.

6. खांसी और बलगम को ढीला करता है

लौंग बलगम को पतला करने में मदद कर सकती है. रात में लौंग लेने से सुबह खांसी कम हो सकती है और छाती में जकड़न महसूस नहीं होती.

ये भी पढ़ें: सर्दियों में हड्डी, जोड़ों का दर्द गायब कर देगा ये सूप, फटाफट नोट कर लें रेसिपी और फायदे

7. इम्यून सिस्टम को देता है सपोर्ट

लौंग में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं. रेगुलर सही मात्रा में लेने से शरीर छोटी-मोटी बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है.

8. मुंह सूखने की समस्या में फायदेमंद

कुछ लोगों को रात में मुंह सूखने की शिकायत होती है. लौंग चूसने से लार का फ्लो बढ़ता है, जिससे मुंह में नमी बनी रहती है और असहजता कम होती है.

9. दिमाग को शांत कर नींद सुधारने में मदद

लौंग की हल्की खुशबू और इसके तत्व नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं. इससे दिमाग शांत होता है और स्लीप क्वालिटी बेहतर हो सकती है, खासकर उन लोगों में जिन्हें देर से नींद आती है.

ये भी पढ़ें: वजन बढ़ाने के लिए दूध और घी के साथ खा लें ये सूखा मेवा, तेजी से बढ़ेगा वजन, मिलेंगे ये 7 फायदे

10. पेट में बैक्टीरिया और कीड़ों को कंट्रोल करने में सहायक

देसी मान्यताओं के अनुसार, लौंग के तत्व पेट में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को पनपने से रोक सकते हैं, जिससे पेट लंबे समय तक स्वस्थ रहता है.

Photo Credit: Canva

11. मुंह के छाले और जलन में राहत

अगर बार-बार मुंह में छाले हो जाते हैं, तो लौंग चूसने से दर्द और जलन कम हो सकती है. इसके एंटीसेप्टिक गुण घाव भरने में मदद करते हैं.

12. रात में शरीर के भारीपन को कम करता है

खराब पाचन के कारण रात में शरीर भारी और थका हुआ लगता है. लौंग पाचन सुधारकर इस समस्या को कम करने में सहायक हो सकती है.

13. सांस संबंधी दिक्कतों में आराम

नाक बंद रहना या हल्की सांस की परेशानी में लौंग की गर्म तासीर राहत देती है. इससे सांस लेना थोड़ा आसान महसूस होता है.

ये भी पढ़ें: सुबह खाली पेट जीरे का पानी पीने से क्या होता है? ये 4 फायदे जानकर शुरू कर देंगे पीना

14. सुबह पेट साफ होने में मदद

रात को लौंग चूसने से पाचन तंत्र एक्टिव रहता है, जिससे सुबह पेट साफ़ होने में मदद मिल सकती है और कब्ज की समस्या कम हो सकती है.

15. शरीर को अंदर से गर्म रखता है

सर्दियों में लौंग शरीर की अंदरूनी गर्मी बनाए रखने में मदद करती है, जिससे ठंड का असर कम महसूस होता है और जोड़ों में जकड़न नहीं होती.

सही तरीका क्या है?

सोने से ठीक पहले 1 या 2 लौंग मुंह में रखें.

धीरे-धीरे चूसें, निगलें नहीं.

ऊपर से पानी न पिएं.

रोज नहीं, हफ्ते में 4-5 दिन पर्याप्त

किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

पेट में ज्यादा जलन या अल्सर वाले लोग

गर्भवती महिलाएं

जिनको मसालों से एलर्जी होती है.

ऐसे लोग पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.

रात को सोने से पहले 2 लौंग चूसना कोई चमत्कारी इलाज नहीं, लेकिन यह एक सिंपल देसी आदत है, जो पाचन, मुंह की सफाई, गले की सेहत और नींद जैसी कई चीजों को सपोर्ट कर सकती है. सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए, तो यह छोटी-सी आदत आपकी रोजमर्रा की सेहत में बड़ा फर्क ला सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)