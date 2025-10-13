विज्ञापन
Is It Safe To Eat Curd At Night: आइए जानते हैं कि रात को दही खाने से शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं और किन लोगों को विशेष रूप से इससे बचना चाहिए. 

रात को भी दही खाते हैं? बस बदल लें आदत
क्या रात में दही खाना सेफ है?

Is It Safe To Eat Curd At Night: दही कैल्शियम, प्रोटीन और प्रोबायोटिक से भरपूर होता है, जो पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करता है. कई लोग इसका सेवन दिन में करते हैं और बहुत से होते हैं जो रात को दही खाना पसंद करते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या रात के समय दही खाना फायदेमंद है या नहीं? आइए जानते हैं कि रात को दही खाने से शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं और किन लोगों को विशेष रूप से इससे बचना चाहिए.

रात में दही क्यों नहीं खाना चाहिए? | What Are The Disadvantages Of Eating Curd?

सर्दी-जुकाम: दही की तासीर ठंडी होती है. ऐसे में अगर आप इसे रात के समय खाते हैं, तो यह शरीर में कफ बढ़ा सकता है. रात में इसका सेवन गले में खराश, सर्दी-जुकाम या नाक बंद होने जैसी समस्याओं को बुलावा दे सकता है. जिन लोगों को पहले से साइनस या एलर्जी की समस्या है उनके लिए रात में दही खाना हानिकारक हो सकता है. 

पेट: रात के समय पाचन तंत्र धीमा हो जाता है. ऐसे में अगर आप दही का सेवन करते हैं, तो यह पेट में गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है. इसलिए जिन लोगों को पहले से ही ये दिक्कतें हैं उन्हें रात में दही खाने से बचना चाहिए.

जोड़ों में दर्द: दही की ठंडी तासीर होती है जो शरीर में ठंडक बढ़ा सकती है, जिससे आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द से ग्रस्त लोगों को और परेशानी हो सकती है. रात के समय ठंडी चीजें खाने से मांसपेशियों में जकड़न और दर्द हो सकती है.

वजन: दही का सेवन ज्यादा करने से वजन बढ़ सकता है क्योंकि दही में कैलोरी होती है. इसलिए अगर आप डाइट पर हैं तो लो फैट दही का सेवन करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

