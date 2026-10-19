क्या आपने खाया है बैंगनी रंग का आलू? कुफरी जामुनिया के फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान

आलू भारतीय घरों में लगभग हर दिन खाई जाने वाली सब्जी में से एक है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे आलू के बारे में सुना है जिसका अंदर का हिस्सा एकदम गहरा बैंगनी रंग का हो? चौंक गए ना! आमतौर पर हमारे घरों में भूरे छिलके और पीले रंग के अंदर वाले आलू ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अब खेती की दुनिया में एक ऐसा कमाल का आलू आ चुका है जो रंग में एकदम अलग है और सेहत के मामले में बाकी सभी पर भारी है. इसका नाम है कुफरी जामुनिया (Kufri Jamunia). आइए जानते हैं कि यह खास आलू आपकी थाली और सेहत के लिए क्यों इतना खास है.

​क्या है ये कुफरी जामुनिया और कैसे बना ये खास?

​हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों (ICAR-CPRI यानी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान) ने मिलकर आलू की कुछ ऐसी नई किस्में तैयार की हैं जो रंग-बिरंगी होने के साथ-साथ सेहत से भरपूर हैं. इनमें कुफ्री नीलकंठ, कुफ्री मणिक और कुफ्री जामुनिया के नाम शामिल हैं. ​इनमें से कुफरी जामुनिया को साल 2024 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आलू अंदर से बैंगनी रंग का होता है और इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं. वैज्ञानिकों ने जब इसके खेत में ट्रायल किए, तो यह बात सामने आई कि महज 90 दिन के अंदर ही इसने प्रति हेक्टेयर करीब 49 टन तक का बंपर उत्पादन दिया.

​क्यों है सेहत का खजाना बैंगनी आलू-

​बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ ताकि शरीर को ताकत मिले. लेकिन अब आपके रोजमर्रा के आलू में भी सेहत का खजाना छिपा है. कुफरी जामुनिया में आम आलू के मुकाबले कई गुना ज्यादा गुण होते हैं-

​भरपूर एंटीऑक्सीडेंट- इसमें एंथोसाइनिन नाम का तत्व होता है, जो इसे गहरा बैंगनी रंग देता है. यह तत्व शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने और बढ़ती उम्र के असर को कम करने में मदद कर सकता है.

​विटामिन सी और कैरोटिनाइड्स- इसमें आम रंगीन किस्मों के मुकाबले विटामिन सी और कैरोटिनाइड्स की मात्रा काफी ज्यादा होती है.

​आयरन और जिंक- इसमें शरीर के लिए जरूरी आयरन और जिंक जैसे micronutrients भी मौजूद हैं.

​आज के समय में बहुत से लोगों को पेट या शरीर में अंदरूनी कमियां (जिसे हिडन हंगर या छिपा हुआ पोषण कहा जाता है) होती हैं. ऐसे में रोज खाई जाने वाली चीजों में अगर ऐसे पौष्टिक तत्व मिल जाएं, तो आम आदमी की सेहत अपने आप सुधर सकती है.

बैंगनी आलू से क्या बना सकते हैं-

​आप सोच रहे होंगे कि भाई, रंग तो इसका बैंगनी है, तो क्या इससे वही आम स्वाद आएगा? बिल्कुल. आप इस आलू से अपनी मनपसंद चीजें आसानी से बना सकते हैं-

​आलू की सूखी या रसीली सब्जी

​सुबह के नाश्ते के लिए पराठे या पूरियां

​रायता, डोसा और इडली के बैटर में नया स्वाद

​गर्मागर्म सूप या बेकरी की चीजें



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