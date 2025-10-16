हर रोज एक संतरा खाने से क्या होता है?

Orange in Winters: सर्दियों के मौसम में कई सारे ऐसे फल होते हैं जो बाजारों में खूब आते हैं और खूब बिकते भी हैं. आज हम एक ऐसे ही फल की बात करेंगे और वो है संतरा. आपको बता दें कि रस से भरा ये खट्टा-मीठा फल खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत लाभदायी होता है. अगर इसे शरीर का टॉनिक कहा जाएगा तो ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा. ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के साथ ही कई तरह की बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है. तो चलिए जानते हैं हर रोज एक संतरा खाने से शरीर पर क्या असर पड़ता है.

हर रोज एक संतरा खाने के फायदे

मजबूत इम्यून सिस्टम

संतरे में विटामिन-C भरपूर पाया जाता है. विटामिन सी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है. जो हमें सर्दी-जुकाम, संक्रमण और वायरल बीमारियों से बचाने में मदद करता है.

ग्लोइंग स्किन

संतरे में पाए जाने वाले तत्व कोलेजन को बूस्ट करने और उसको बनाने में मदद करते हैं, जो हमारी स्किन को टाइट और हेल्दी बनाता है. इसका सेवन झुर्रियों की समस्या से राहत दिलाने और डलनेस को कम करने में भी मदद करता है.

ये भी पढ़ें: खाने से पहले टमाटर खाने का कमाल! घटेगी पेट की चर्बी और मिलेगा फिट फिगर

हेल्दी हार्ट

संतरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, और साथ ही ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखते हैं. जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है.

तनाव और थकान दूर करे

संतरे का स्वाद और इसकी महक दोनों ही आपके मूड को बेहतर कर गेते हैं. इसमें पाए जाने वाला फोलेट और विटामिन बी6 दिमाग को शांत रखने और स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है.

बेहतर पाचन तंत्र

संतरे में डाइटरी फाइबर पाया जाता है. इसलिए इसका सेवन पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है. हर रोज इसका सेवन गैस, कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है.

कितनी मात्रा में खाएं

संतरे का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में ही करना चाहिए (दिन में 1 या 2 संतरे).

संतरे को खाली पेट या फिर दूध के साथ इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

जिन लोगों को एसिडिटी या गैस की समस्या होती है, वे इसे खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लें.

संतरे का जूस कैसे बनाएं

अगर आपके पास जूसर नहीं है तो हम आपको बताएंगे संतरे का जूस आप कैसे निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको संतरे के पीस को अच्छे से मिक्सी में पीसना है और फिर छन्नी या सूती कपड़े की मदद से इसका रस निकाल कर पिएं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)