रोज 1 संतरा खाने से क्या होता है?

Orange Benefits: आइए जानते हैं स्वाद में खट्टा-मीठा संतरा आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है. अगर आप हर रोज एक संतरे का सेवन करेंगे तो इसका आपके शरीर पर क्या असर पड़ेगा.

रोज 1 संतरा खाने से क्या होता है?
Orange Benefits । हर रोज एक संतरा खाने के फायदे.

Orange Benefits: संतरा सिर्फ स्वाद में मजेदार नहीं, बल्कि इसमें सेहत और सौंदर्य का खजाना छिपा हुआ है. यह फल विटामिन-सी, फाइबर और मिनरल्स से भरपूर होता है, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है. आयुर्वेद में इसे नारंगी फल कहा गया है, जो पित्त और कफ दोष को संतुलित रखता है. इसका रस शरीर को ठंडक देता है, मन को ताजगी और चेहरे को निखार देता है.  

अगर रोज एक संतरा खाया जाए, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. इसमें मौजूद विटामिन सी शरीर की इम्यून कोशिकाओं को मजबूत करता है, जिससे सर्दी-जुकाम, संक्रमण और थकान जैसी दिक्कतें दूर रहती हैं. यह शरीर को डिटॉक्स भी करता है. सुबह खाली पेट एक गिलास संतरे का रस पीने से लिवर और किडनी साफ होती हैं और शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं.

संतरा खाने के फायदे ( Orange Benefits)

हार्ट के लिए फायदेमंद

संतरा दिल की रक्षा भी करता है. इसमें पोटैशियम और फाइबर होता है, जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है. यही नहीं, यह पाचन को बेहतर बनाता है. संतरे का रेशा (फाइबर) पेट को साफ रखता है, भूख संतुलित करता है और गैस, कब्ज जैसी समस्याओं से राहत देता है.

स्किन के लिए फायदेमंद 

अगर त्वचा और खूबसूरती की बात करें तो संतरे का कोई जवाब नहीं. इसका रस और छिलका दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं. छिलके का पाउडर फेस पैक के रूप में लगाने से चेहरा चमकता है और मुंहासे घटते हैं. संतरा रक्त को शुद्ध करता है, जिससे त्वचा स्वाभाविक रूप से निखरती है.

आंखों के लिए फायदेमंद 

संतरे में विटामिन-ए भी होता है, जो आंखों की रोशनी बढ़ाता है. साथ ही इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करते हैं और दर्द या अकड़न से राहत देते हैं.

कैंसर और संक्रमण से बचाव

संतरे की खुशबू भी अपने आप में एक प्राकृतिक थेरेपी है. यह तनाव, चिंता और थकान को कम करती है. आयुर्वेद में इसे मनः प्रसादक फल कहा गया है, यानी ऐसा फल जो मन को प्रसन्न रखता है. इसके अलावा, संतरे में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स और लिमोनॉइड्स शरीर को कैंसर और संक्रमण से बचाते हैं.

संतरा खाने का सही समय 

संतरा खाने का सही समय सुबह या दोपहर माना जाता है. इस दौरान ताजा संतरा या उसका जूस पी सकते हैं. हालांकि, दूध या दही के साथ संतरा न लें और ठंड के मौसम में रात में इसका सेवन न करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

