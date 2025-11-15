अमरूद खाने से कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं ठीक? कैसे और कब सेवन करने से मिलेगा फायदा

Guava Benefits: अमरूद एक ऐसा फल जिसको अगर हम सुपरफूड कहें तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा. बाकी फलों की तुलना में सस्ता और आसानी से मिलने वाला अमरूद ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद करती है. अमरूद में विटामिन C, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई मिनरल्स पाए जाते हैं. इसका रोजाना सेवन आपके शरीर को मजबूत और बीमारियों से दूर रखने मे मदद करता है. तो आइए जानते हैं अमरूद से कौन-कौन सी बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं और यह हमारी सेहत को कैसे फायदा पहुंचाता है.

हर रोज अमरूद खाने के फायदे

1. पाचन

अमरूद में पाया जाने वाला फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है. इसके साथ ही इसका सेवन कब्ज, गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है. यह पाचन को बेहतर बनाने, पेट को साफ करने और भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है.

2. कमजोर इम्यूनिटी

आपको जानकर हैरानी होगी की अमरूद में संतरे से भी ज्यादा विटामिन C पाया जाता है. इसी वजह से इसका सेवन आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है और बार-बार होने वाले सर्दी-जुकाम, वायरल और संक्रमण से भी शरीर को बचाता है.

3. ब्लड शुगर कंट्रोल

अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है और इसमें फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. इसे खाने से ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता है, इंसुलिन की संवेदनशीलता बेहतर होती है. इसलिए इस फल का सेवन डायबिटीज के मरीज भी कर सकते हैं. अगर डायबिटीज के मरीज इसका छिलका उतारकर खाते हैं तो ये और भी फायदेमंद माना जाता है.

4. हाई ब्लड प्रेशर

अमरूद में पोटैशियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है. हर रोज एक अमरूद खाने से हाई BP वाले मरीजों को राहत मिल सकती है.

5. एनीमिया और कमजोरी

अमरूद में आयरन और विटामिन C भी पाया जाता है. यह हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है और शरीर की थकान को कम करने में भी फायदेमंद माना जाता है.

6. स्किन और एक्ने की समस्या

अमरूद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करता है. इसका सेवन पिंपल्स और एक्ने बैक्टीरिया को कम करने में मदद करता है. इसका सेवन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने और स्किन को ग्लोइंग, चमकदार और हेल्दी बनाने में मदद करती है.

ये भी पढ़ें: सिंघाड़ा खाने के जबरदस्त फायदे: सही तरीका, सही मात्रा और हेल्थ बेनिफिट्स जानकर आप भी रोज खाना शुरू कर देंगे

7. वजन कम करने में मददगार

अमरूद कम कैलोरी वाला लेकिन हाई फाइबर वाला फल है. इसलिए इसका सेवन पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे आपकी ओवरईटिंग भी कम होती है और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है. कुल मिलाकर अमरूद का सेवन वेट लॉस में मददगार है.

8. हार्ट हेल्थ

अमरूद कोलेस्ट्रॉल कम करने और दिल की नसों को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसके एंटीऑक्सीडेंट हार्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है.

अमरूद खाने का सही तरीका क्या है (Best Way to Eat Guava)

रोज 1–2 अमरूद का सेवन करना ठीक माना जाता है.

अमरूद के बीजों का सेवन आपके पाचन पर असर डालता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से चबाकर खाएँ.

डायबिटीज के मरीज इसके छिलका हटाकर खाएं.

सलाद में नमक न डालें, और काला नमक का ही इस्तेमाल करें.

किसे अमरूद का सेवन करने से बचना चाहिए?

जिन्हें IBS, बहुत ज्यादा गैस या पाचन कमजोर हो, वे बीज कम खाएँ.

सर्दी-जुकाम में ठंडा अमरूद न खाएँ.

डायबिटीज में ज्यादा मात्रा लेने से शुगर बढ़ सकती है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)