अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है, अमरूद खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

Guava Benefits: अमरूद एक ऐसा फल है जिसे अमूमन लोग बेहद आम समझते हैं लेकिन उनको नहीं पता है कि ये सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं है. इसे अगर सुपरफूड कहा जाए तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा. इसकी कीमत कम होती है और ये पोषण से भरपूर होता है. खाने में स्वादिष्ट अमरूद का सेवन कई बीमारियों से राहत दिलाने में भी मदद करता है. चलिए जानते हैं कि अमरूद में कौन-कौन से विटामिन पाए जाते हैं और इसका सेवन किन बीमारियों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

अमरूद में कौन-कौन से विटामिन पाए जाते हैं? (Amrud Me Kaun Sa Vitamin Paya Jata Hai)

अमरूद में पाए जाने वाले विटामिन्स की बात करे तो इसमें कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं-

आपको जानकर शायद हैरानी होगी लेकिन अमरूद में संतरे से भी ज्यादा विटामिन C पाया जाता है.

अमरूद में विटामिन ए भी पाया जाता है जो आंखों और स्किन के लिए फायदेमंद होता है.

अमरूद में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स (B6, फोलेट) पाया जाता है जो दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी होता है.

इसके अलावा अमरूद में फाइबर, पोटैशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है.

अमरूद खाने से कौन-सी बीमारियाँ दूर रहती हैं? ( Amrud Khane Se Kaun Si Bimariyan Door Hoti Hai)

अमरूद में विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और सर्दी-जुकाम, खांसी जैसी समस्याओं से बचाने में मदद कर सकता है.

जिन लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज, गैस और अपच होती है उनके लिए अमरूद का सेवन बेहद फायदेमंद होता है. ये इन सभी परेशानियों को दूर करने में मदद करता है.

अमरूद में पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने और हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.

डायबिटीज के मरीजों के लिए भी अमरूद का सेवन बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, जिससे यह ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने नहीं देता. खासतौर पर आप इसको छिलके समेत खाते हैं तो आपके लिए ये ज्यादा लाभदायी होता है.

अमरूद में विटामिन ए पाया जाता है. विटामिन A आंखों की रोशनी बनाए रखने और उम्र के साथ होने वाली आंखों से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकता है.

अमरूद के एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को जवां बनाए रखने, झुर्रियों को कम करने और बालों को मजबूत बनाने में भी मदद करते हैं.

अमरूद खाने का सही तरीका

सुबह खाली पेट या नाश्ते के साथ अमरूद खाना फायदेमंद होता है.

इसे अच्छी तरह धोकर छिलके समेत खाएं.

एक दिन में कितने अमरूद खा सकते हैं

जरूरत से ज्यादा किसी भी टीज का सेवन फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए दिन में 1 अमरूद खाना पर्याप्त है.

