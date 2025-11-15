विज्ञापन
हम बात करेंगे एक ऐसे अंडर रेटेड फल की जो ना सिर्फ स्वाद में लाजवाब है बल्कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी रखता है और बहुत सारी अलग-अलग तरह की बीमारियों में भी फायदा करता है, लेकिन फिर भी इसको लोग बहुत कम आंकते हैं. आज हम बात कर रहे हैं सिंघाड़ा की. आइए जानते हैं इसे खाने के फायदे, सही तरीका और किसे नहीं खाना चाहिए.

सिंघाड़ा खाने के जबरदस्त फायदे: सही तरीका, सही मात्रा और हेल्थ बेनिफिट्स जानकर आप भी रोज खाना शुरू कर देंगे
Singhara Khane Ke Fayde: सिंघाड़ा खाने के फायदे.

Singhara Khane Ke Fayde / Water Chestnut : आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल के बारे में जिसे लोग बहुत कम आंकते हैं और इसको अमूमन लोग खाते भी नही है. जी हां हम बात कर रहे हैं सिंघाड़े की, एक ऐसा फल है जो स्वाद में तो बढ़िया होता ही है, साथ ही इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी कमाल के हैं. लेकिन इसके बावजूद लोग इसे बहुत मामूली समझकर खाना पसंद नहीं करते. लेकिन जब आप इसके फायदे जानेंगे, तो यकीनन इसे अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर देंगे. डॉक्टर सलीम जैदी ने बताया है सिंघाड़े के पोषक तत्व, इसके बेहतरीन फायदे, इसे कैसे खाया जाए और किन लोगों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए और इसकी मात्रा.

सबसे पहले बात करेंगे सिंघाड़े की न्यूट्रिशन वैल्यू की तो ये लो कैलोरी, हाई न्यूट्रिएंट सुपरफूड है. सिंघाड़ा कम कैलोरी और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. इसमें पाए जाते हैं-

  • हाई फाइबर जो पेट के लिए और वेट लॉस के लिए फायदेमंद है.
  • पोटेशियम जो दिल और ब्लड प्रेशर के लिए लाभदायक है.
  • मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है.
  • जरूरी विटामिन्स पाए जाते हैं जो ब्रेन हेल्थ और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मददगार होते हैं.

एक रिसर्च के अनुसार, सिंघाड़े में अन्य फलों और सब्जियों की तुलना में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को बीमारियों और एजिंग से बचाने में मदद करते हैं.

सिंघाड़ा खाने के बेहतरीन फायदे

1. वेट मैनेजमेंट

सिंघाड़े का फाइबर कंटेंट इसे वजन घटाने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है. इसको खाने से पेट देर तक भरा रहता है जिससे ओवरईटिंग कम होती है. डाइजेशन बेहतर होता है. कार्ब्स और शुगर का अब्जॉर्प्शन धीरे होता है. जो वजन कम करने में मदद करता है.

2. दिल के लिए बेहद फायदेमंद

सिंघाड़े में सोडियम कम और पोटेशियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो हाई BP वालों के लिए बहुत लाभदायक होता है. इसका सेवन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है, जिससे हार्ट पर लोड कम पड़ता है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा घट सकता है. पोटेशियम-रिच डाइट दिल की सेहत को सपोर्ट करती है, और सिंघाड़ा यही काम करता है.

3. डायबिटीज के मरीजों के लिए सुरक्षित

सिंघाड़ा डायबिटीज वालों के लिए एक बढ़िया विकल्प है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, लो कैलोरी होती है और फाइबर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. इससे ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता और शुगर लेवल मैनेज करने में आसानी होती है.

4. थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करता है

हाइपोथायरायडिज़्म वाले लोगों के लिए सिंघाड़ा फायदेमंद है क्योंकि यह आयोडीन का प्राकृतिक स्रोत है. आयोडीन थायराइड हार्मोन (थायरोक्सिन) बनाने में जरूरी है. इसके साथ ही इससे मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल और हार्ट रेट को नियमित रखने में मदद मिलती है. सिंघाड़े का नियमित सेवन करने से थायराइड फंक्शन बेहतर रहता है.

5. पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ के लिए लाभदायक

सिंघाड़ा पुरुषों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है. यह कई आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये स्पर्म काउंट बढ़ाने में सहायक होने के साथ ही सीमन की क्वालिटी सुधारने में भी फायदेमंद होता है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी फायदा मिलता है. पुरुषों को स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ाने के लिए इसका सेवन लाभदायक माना जाता है.

सिंघाड़ा कैसे खाएं?

सिंघाड़े को दो तरीकों से खाया जा सकता है:

1. फ्रेश फल के रूप में छिलका उतारकर सीधे खाएं.

2. उबालकर (कठिया सिंघाड़ा)

कुछ जगहों पर उबला सिंघाड़ा भी खाया जाता है.

दोनों तरीकों से इसका सेवन करने से लगभग समान फायदे मिलते हैं.

इन बातों का रखे ध्यान
  • सिंघाड़े की तासीर ठंडी होती है.
  • रात को नहीं खाना चाहिए.
  • सुबह या दोपहर का समय सबसे बेहतर है.

किन लोगों को सिंघाड़ा नहीं खाना चाहिए

1. जिन लोगों को एलर्जी होती है

कुछ लोग फिश या दूसरे फूड आइटम्स से एलर्जिक होते हैं. ऐसे लोगों को सिंघाड़े से एलर्जी का खतरा (बहुत कम लेकिन संभव) हो सकता है.

2. कमजोर पाचन वाले लोग

अगर आंतें कमजोर हैं, तो सिंघाड़ा ज्यादा खाने से लूज मोशन की समस्या हो सकती है. इसलिए इसका सेवन सीमित मात्रा मे ही करें.

3. किडनी स्टोन वाले लोग

अगर बार-बार किडनी स्टोन बनते हैं, तो सिंघाड़े में मौजूद ऑक्सलेट्स समस्या बढ़ा सकते है. ऐसे लोग इसका सेवन सावधानी से करें.

कितना और कब खाएं?
  • रोजाना 50–100 ग्राम सिंघाड़ा पर्याप्त है
  • सीमित मात्रा में खाएं
  • दिन में खाएं, रात में नहीं

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

