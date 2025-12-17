क्या अमरूद में प्रोटीन होता है? जानें सर्दियों में अमरूद खाने के फायदे

Kya Amrud Mein Protein Hota Hai: सर्दियों का मौसम हो और धूप में बैठकर काला नमक लगाकर अमरूद न खाया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. अमरूद न केवल अपने कुरकुरे स्वाद के लिए मशहूर है, बल्कि इसमें एक ऐसा राज छिपा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. वह राज है- प्रोटीन. आमतौर पर माना जाता है कि फलों में प्रोटीन नहीं होता, लेकिन USDA के मुताबिक 100 ग्राम अमरूद में लगभग 2.55 से 4.22 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकता है. तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक मिलने वाली इसकी सफेद किस्में न केवल फाइबर बल्कि प्रोटीन से भी भरपूर होती हैं. आइए जानते हैं सर्दियों में अमरूद खाना आपकी सेहत के लिए क्यों जरूरी है.

सर्दियों में अमरूद खाने के 5 बड़े फायदे | Key Health Benefits Of Eating Guava In Winters

1. इम्यूनिटी को बनाता है फौलादी :

सर्दियों में सर्दी-खांसी और फ्लू का खतरा बढ़ जाता है. अमरूद विटामिन-सी का पावरहाउस है, जो आपकी इम्यून सेल्स को मजबूत बनाता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से गंदगी (फ्री रेडिकल्स) को बाहर निकालते हैं और प्रदूषण से होने वाले स्ट्रेस को कम करते हैं.

2. पाचन रखे एकदम दुरुस्त :

अगर आपका काम घंटों बैठकर करने का है, तो अमरूद आपके लिए वरदान है. इसमें मौजूद भरपूर फाइबर पाचन तंत्र को सुचारू रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं को पास नहीं आने देता. रिसर्च बताती है कि यह आपकी रोजाना की फाइबर जरूरत का लगभग 12% हिस्सा अकेले पूरा कर सकता है. इतना ही नहीं, अमरूद के पत्तों का पाउडर भी पेट की सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है.

3. ड्राई स्किन से छुटकारा :

सर्दियों की शुष्क हवा त्वचा की नमी छीन लेती है. अमरूद में मौजूद हाइड्रेशन और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को अंदरूनी चमक देते हैं. कई कॉस्मेटिक्स में भी इसके पत्तों का इस्तेमाल होता है, लेकिन फल को सीधे खाने से जो पोषण मिलता है, वह आपकी स्किन बैरियर को मजबूत कर उसे फटने से बचाता है.

4. बार-बार भूख लगने की टेंशन खत्म :

वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए अमरूद एक बेहतरीन स्नैक है. इसमें मौजूद 'विस्कस फाइबर' आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं. इसे खाने के बाद आपको जल्दी भूख नहीं लगती, जिससे आप फालतू कैलोरी लेने से बच जाते हैं और आपका एनर्जी लेवल भी बना रहता है.

5. नेचुरल एनर्जी का सोर्स :

अमरूद एक 'फंक्शनल फूड' है. इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर का ऐसा मेल है जो आपको दिनभर एक्टिव रखता है. अगर आप इसे अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाते हैं, तो यह शरीर को जरूरी ऊर्जा देने के साथ-साथ कई बीमारियों से भी बचाता है.

क्या अमरूद प्रोटीन का मुख्य स्रोत हो सकता है? | Is Guava A Good Protein Source?

अमरूद में प्रोटीन तो होता है, लेकिन यह प्रोटीन का इकलौता स्रोत (Primary Source) नहीं हो सकता. हालांकि, अगर आप अमरूद के साथ कुछ नट्स (मेवे) या बीज (Seeds) मिलाकर खाते हैं, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है.

कुछ स्टडीज़ में अमरूद की अलग-अलग किस्मों में प्रोटीन की मात्रा बताई गई. भारत में सोडिक मिट्टी में उगाए गए अमरूद की किस्मों पर हुई एक स्टडी में पता चला क‍ि प्रोटीन की मात्रा इलाहाबाद सफेदा में 9.15 mg/g टिश्यू से लेकर अर्का किरण में 11.69 mg/g टिश्यू तक थी. अमरूद में प्रोटीन की मात्रा उसकी क‍िस्‍म पर भी न‍िर्भर करती है. भारत में अमरूद की अलग-अलग किस्मों पर एक और स्टडी में प्रोटीन की मात्रा 0.76% से 1.85% तक पाई गई.

इलाहाबाद सफेदा: भारत में उगाई जाने वाली इन किस्मों में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है.

भारत में उगाई जाने वाली इन किस्मों में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है. प्रोसेसिंग का असर: ध्यान रखें कि अमरूद का जैम या जूस बनाने पर इसमें चीनी और कैलोरी तो बढ़ जाती है, लेकिन इसके प्रोटीन और पोषण में कमी आ सकती है. इसलिए इसे कच्चा खाना ही सबसे बेहतर है.

सर्दियों की डाइट में अमरूद को शामिल करना एक स्मार्ट फैसला है. यह न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है बल्कि आपको अंदर से फिट और बाहर से ग्लोइंग भी रखता है.

