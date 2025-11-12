विज्ञापन
विशेष लिंक

चीनी की जगह हम क्या खा सकते हैं? इन 3 चीजों को खाने से आस-पास नहीं आएंगी बीमारियां

Chini Ka Substitute Kya Hai: आइए जानते हैं कौन से हैं वो 3 हेल्दी विकल्प जो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद हैं.

Read Time: 2 mins
Share
चीनी की जगह हम क्या खा सकते हैं? इन 3 चीजों को खाने से आस-पास नहीं आएंगी बीमारियां
Sugar ki jagah kya khaye

Chini Ka Substitute Kya Hai: कई लोगों को ज्यादा मीठा खाना पसंद आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा मीठा खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है. मीठे का सेवन कई गंभीर बीमारियां जैसे मोटापा, डायबिटीज, हार्ट से जुड़ी समस्याएं और स्किन संबंधी दिक्कतों का कारण बन सकता है. अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या फिर मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दिया जाए? नहीं, बिलकुल नहीं. आज हम इस स्टोरी में आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक विकल्प के बारे में बताने वाले हैं जो चीनी से ज्यादा सेहतमंद हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वो 3 हेल्दी विकल्प जो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद हैं.

चीनी की जगह हम क्या खा सकते हैं?

शहद: शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. आप शुगर की बजाय अगर शहद को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो गले की खराश, खांसी और सर्दी से राहत पा सकते हैं और शरीर को हेल्दी रख सकते हैं.

 इसे भी पढ़ें: Shubh Ratri: रात में सोने से पहले चेहरे पर क्या लगाना चाहिए?

गुड़: गुड़ न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि आयरन, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे पोषक तत्वों का भी भंडार है. ठंड के मौसम में इसका सेवन शरीर को गर्म रख सकता है. इसका सेवन पाचन को दुरुस्त रखने में मदद कर सकता है, खून को साफ कर सकता है और हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ा सकता है. गुड़ चीनी का एक बेहतर विकल्प हो सकता है.

नारियल चीनी: नारियल के फूलों के रस से बनने वाली यह शुगर सफेद चीनी की तुलना में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली होती है. इसमें आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. आप इसका उपयोग बेकिंग, कॉफी या डेजर्ट में कर सकते हैं.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sugar Substitutes, Use These Things Instead Of Sugar, Alternatives To Sugar, Sugar
Get App for Better Experience
Install Now