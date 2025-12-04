Good Morning: भीगा हुआ चना सुबह खाली पेट खाने से क्या होता है? भीगे हुए चने को कैसे खाएं?

Khali Pet Chane Khane Ke Fayde: भिगोए हुए चने प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, कॉपर, विटामिन बी3 और सोडियम जैसे कई तत्वों से भरपूर हैं. ऐसे में अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट इनका सेवन करते हैं तो शरीर को कई फायदे पहुंचा सकते हैं. यह स्वाद और सेहत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं भीगे हुए चने खाने से शरीर को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन.

सुबह खाली पेट भीगे हुए चने खाने से क्या होता है?

पाचन: भीगे चने में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो पाचन को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है. सुबह खाली पेट भीगे चने खाने से कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत पाई जा सकती है. जो लोग अक्सर पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह एक फायदेमंद विकल्प हो सकता है.

वजन: जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए भीगे चने खाना बेहद लाभदायक साबित हो सकता है. इसमें पाया जाने वाला फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा कम होती और वजन को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

एनीमिया: चने में आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है. नियमित रूप से खाली पेट भीगे चने खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ सकता है और एनीमिया जैसी समस्या से राहत पाई जा सकती है. जो लोग खून की कमी की समस्या से पीड़ित हैं उनके लिए भीगे चने खाना फायदेमंद साबित हो सकता है.

इम्यूनिटी: भीगे चने प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का बेहतरीन सोर्स हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर कई तरह की समस्याओं से लड़ने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इनका सेवन बदलते मौसम में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रखने में मदद कर सकता है.

भीगे हुए चने खाने का सही तरीका?

रात में सोने से पहले चने को पानी में भिगोकर रख दें. सुबह खाली पेट इन्हें खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)