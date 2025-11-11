विज्ञापन
विशेष लिंक

आपकी ये आदतें कर रही हैं हड्डियों को और कमजोर...

Hadiya Kamjor Kaise Hoti Hai: इस स्टोरी में जानते हैं वो कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर बनती जा रही हैं.

Read Time: 2 mins
Share
आपकी ये आदतें कर रही हैं हड्डियों को और कमजोर...
हड्डियां कमजोर होने के क्या कारण हैं?

Hadiya Kamjor Kaise Hoti Hai: हड्डियां हमारे शरीर की मजबूत नींव हैं. वैसे बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का कमजोर होना सामान्य बात है, लेकिन आज के समय में कम उम्र में ही जोड़ों का दर्द, कमर दर्द और हड्डियों से जुड़ी बीमारियां जैसे ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण गलत लाइफस्टाइल और कुछ ऐसी आदतें हैं, जो धीरे-धीरे हड्डियों को कमजोर बना रही हैं. तो चलिए इस स्टोरी में जानते हैं वो कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर बनती जा रही हैं.

किस कमी से हड्डी कमजोर होती है?

सूरज की रोशनी से दूरी बनाना: सूरज की रोशनी विटामिन सी का सबसे बेहतरीन सोर्स है, जो हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है. ऐसे में जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाता तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. इसलिए रोजाना सुबह 15 से 20 मिनट हल्की धूप में जरूर बैठना चाहिए.

इसे भी पढ़ें: रोज दो उबले अंडे खाने से क्या होगा?

ज्यादा नमक: जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन शरीर से कैल्शियम को यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है. वहीं, जंक फूड में पाया जाने वाला ट्रांस फैट शरीर में सूजन और हड्डियों की घनत्व को कम करने का कारण बन सकता है. इसलिए नमक का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

कैफीन: कैफीन का सेवन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बिगाड़ सकता है, जिससे शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, जो समय के साथ हड्डियों की कमजोरी को बढ़ा सकता है. इसलिए रोजाना सीमित मात्रा में ही कैफीन का सेवन करना चाहिए.

नींद: ज्यादा स्ट्रेस और नींद का न पूरा होना शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकता है, जिससे हड्डियों पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी माना जाता है. 

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bone Health, Bone Health In Children, Bone Health Tips, Children Bone Health, Bone Health Prevention Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com