आपकी ये आदतें कर रही हैं हड्डियों को और कमजोर...

Hadiya Kamjor Kaise Hoti Hai: हड्डियां हमारे शरीर की मजबूत नींव हैं. वैसे बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का कमजोर होना सामान्य बात है, लेकिन आज के समय में कम उम्र में ही जोड़ों का दर्द, कमर दर्द और हड्डियों से जुड़ी बीमारियां जैसे ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण गलत लाइफस्टाइल और कुछ ऐसी आदतें हैं, जो धीरे-धीरे हड्डियों को कमजोर बना रही हैं. तो चलिए इस स्टोरी में जानते हैं वो कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर बनती जा रही हैं.

किस कमी से हड्डी कमजोर होती है?

सूरज की रोशनी से दूरी बनाना: सूरज की रोशनी विटामिन सी का सबसे बेहतरीन सोर्स है, जो हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण के लिए जरूरी है. ऐसे में जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाता तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. इसलिए रोजाना सुबह 15 से 20 मिनट हल्की धूप में जरूर बैठना चाहिए.

ज्यादा नमक: जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन शरीर से कैल्शियम को यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है. वहीं, जंक फूड में पाया जाने वाला ट्रांस फैट शरीर में सूजन और हड्डियों की घनत्व को कम करने का कारण बन सकता है. इसलिए नमक का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

कैफीन: कैफीन का सेवन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बिगाड़ सकता है, जिससे शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, जो समय के साथ हड्डियों की कमजोरी को बढ़ा सकता है. इसलिए रोजाना सीमित मात्रा में ही कैफीन का सेवन करना चाहिए.

नींद: ज्यादा स्ट्रेस और नींद का न पूरा होना शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकता है, जिससे हड्डियों पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी माना जाता है.

