रोजाना चेहरे पर घी लगाने से क्या होता है, जानें क्या रोज चेहरे पर घी लगा सकते हैं?

Can We Apply Ghee On Face Daily: घी का ज्यादा उपयोग तड़का लगाने में किया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने इसे अपने चेहरे पर लगाया है? घी में पाए जाने गुण चेहरे की त्वचा के लिए एक प्राकृतिक स्किन टॉनिक की तरह काम करते हैं. ऐसे में अगर आप नियमित रूप से चेहरे पर घी लगाते हैं तो स्किन में नमी बनी रहती है, दाग–धब्बों हल्के हो सकते हैं और फेस और ज्यादा ग्लो कर सकता है. आइए जानते हैं घी लगाने के क्या फायदे हैं?

चेहरे पर घी लगाने के फायदे?

मॉइस्चराइज़र: घी त्वचा की गहराई तक जाकर नमी को लॉक करता है और पूरे दिन त्वचा को नरम बनाए रखता है, जो लोग बहुत ज्यादा ड्राई स्किन की समस्या से परेशान रहते हैं, उनके लिए घी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. घी को चेहरे पर लगाने से त्वचा में खिंचाव, खुजली और रूखापन कम हो सकता है.

ग्लो: घी में पाए जाने वाले गुण त्वचा को अंदर तक पोषण देते हैं, जिससे चेहरे पर ग्लो आता है. अगर आप घर बैठे स्किन को चमकदार बनाना चाहते हैं तो रात में हल्का सा घी चेहरे पर लगाकर मसाज करके छोड़ दें. सुबह उठते ही स्किन फ्रेश और चमकदार महसूस होगी.

एंटी-एजिंग: घी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को झुर्रियां, फाइन लाइन्स और ढीलापन जैसे एजिंग संकेतों से दूर रखते हैं. इतना ही नहीं, यह तत्व त्वचा की कोशिकाओं को रिपेयर करते हैं और कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिससे त्वचा जवां और टाइट दिखती है.

सनबर्न और रैशेज: अगर आप चेहरे पर हो रहे सनबर्न और रैशेज की समस्या से परेशान हैं, तो घी लगाना बहुत फायदेमंद माना जा सकता है. यह त्वचा को ठंडक देता है और जलन को कम करता है. इसके नियमित उपयोग से त्वचा तेजी से ठीक हो सकती है और नर्म भी बनी रह सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)