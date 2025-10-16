बचेंगे हजारों रुपये, सीख लें घर पर व्हे प्रोटीन बनाने का तरीका | Ghar Par Whey Protein Kaise Banaen

Ghar Par Whey Protein Kaise Banate Hain: अक्सर लोग जिम करने के बाद प्रोटीन का सेवन करते हैं क्योंकि प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है, लेकिन मार्केट में इसके रेट ज्यादा होने के कारण कई लोग इसे खरीदने से पहले दो बार सोचते हैं. इसलिए आज हम इस स्टोरी में आपको घर पर ही व्हे प्रोटीन कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में बताने वाले हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं व्हे प्रोटीन बनाने के कुछ आसान टिप्स के बारे में.

घर पर व्हे प्रोटीन कैसे बनाया जा सकता है?

सामग्री

दही

मलमल का कपड़ा या डबल लाइन पेपर तौलिया

एक खाली कंटेनर या कटोरी

एक छलनी

बनाने की विधि:

व्हे प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले एक खाली कंटेनर या कटोरी लें और उसके ऊपर एक छलनी रखें. अब छलनी में मलमल का कपड़ा या डबल लाइन पेपर तौलिया लपेटकर. दही को छलनी में डालें और कम से कम 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें. 8 घंटे बाद, कंटेनर को फ्रिज से निकालकर उसके ऊपर से प्लास्टिक को हटा दें. जब आप प्लास्टिक को हटाएंगे तब आपको छलनी में बचा एक सफेद कलर का सोलीड सा प्रोडक्ट दिखेगा और वही पनीर होगा. वहीं, कटोरी में जो पीले रंग का बचा लिक्विड दिखेगा वो घर का बना व्हे प्रोटीन होगा. कुछ इस तरह से आप घर पर बैठे प्रोटीन तैयार कर सकते हैं.

