दिवाली पर जरूर ट्राई करें महाराष्ट्र का फेमस अनारसा | Anarsa Quick Recipe

Anarsa Kaise Banaya Jata Hai: दिवाली के अवसर पर लोग तरह-तरह की मिठाइयां बनाते हैं. जहां कई लोग काजू कतली, बर्फी और गुलाब जामुन जैसी चीजों को खाकर इस त्योहार का मजा उठाते हैं तो वहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी पारंपरिक मिठाई का आनंद लेते हैं. आज हम आपको इस दिवाली महाराष्ट्र की पारंपरिक मिठाई अनारसा की आसान रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं. जो दिवाली के दौरान बनाई जाती है. अनारसा एक कुरकुरी और मीठी पकौड़ी होती है, जो चावल के आटे और गुड़ से बनाई जाती है. तो चलिए जानते हैं इसे बनाने की विधि क्या है?

अनरसा कैसे बनता है?

सामग्री

1/2 किलो चावल

तेल या घी

400 ग्राम गुड़

4 टीस्पून खसखस

बनाने की विधि:

अनारसा बनाने के लिए चावल को 3 से 4 दिनों के लिए भिगो दें और रोजाना उस पानी को बदलें. फिर चावल को पीसकर छोटे दानों वाला आटा बना लें. अब गुड़ लें, अब गुड़ लें उसे भी पीसकर एक पाउडर बना लें. चावल के आटे और गुड़ के पाउडर को मिलाकर अच्छी तरह से मसलकर एक सख्त आटा तैयार कर लें. अब इस आटे से छोटे-छोटे गोले बनाकर और उन्हें खसखस में लपेटकर अनारसा का आकार दें और गरम तेल या घी में तलकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं.

