विज्ञापन
विशेष लिंक

जिम जैसा प्रोटीन पाउडर बनाए घर में, ये 4 चीजें म‍िलकर मसल्स को देंगी द‍िव्‍य शक्‍त‍ियां | Homemade Protein Powder

Protein Powder Benefits: अगर आप भी जिम जाते हैं और मसल्स गेन के लिए मार्केट में मिलने वाले प्रोटीन पाउडर का करते हैं सेवन, तो आज से ही करें बाय-बाय और घर पर तैयार नेचुरल प्रोटीन पाउडर का करें सेवन.

Read Time: 3 mins
Share
जिम जैसा प्रोटीन पाउडर बनाए घर में, ये 4 चीजें म‍िलकर मसल्स को देंगी द‍िव्‍य शक्‍त‍ियां | Homemade Protein Powder
Protein Powder: घर पर कैसे बनाएं प्रोटीन पाउडर.

Homemade Protein Powder: जिम जाने वालों को अक्सर आपने प्रोटीन पाउडर का जिक्र करते सुना होगा. क्योंकि वो मसल्स गेन के लिए सबसे ज्यादा इसका सेवन करना पसंद करते हैं. प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है. प्रोटीन शरीर के विकास और रख-रखाव के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है. इतना ही नहीं ये कोशिकाओं और मांसपेशियों के विकास के लिए जरूरी होता है. इसकी कमी से शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए कई चीजों को डाइट में शामिल किया जा सकता है. अगर आप भी मार्केट में मिलने वाले प्रोटीन पाउडर का सेवन नहीं करना चाहते हैं और इसे घर पर तैयार करना चाहते हैं तो आप किचन में मौजूद इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं.

घर पर कैसे बनाएं प्रोटीन पाउडर- (How To Make Protein Powder At Home)

सामग्री-

  • अखरोट
  • बादाम
  • ओट्स
  • काजू

विधि-

इस प्रोटीन पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले आप अखरोट, बादाम, काजू और ओट्स को अलग-अलग करके भून लें. आप चाहें तो साथ में भी भून सकते हैं.  इसे ज्यादा भूनने से बचें क्योंकि इससे पाउडर कड़वा हो सकता है. जब ओट्स, अखरोट, बादाम और काजू भून लेंगे, तो इसके बाद बारीक पीस लें. अब इस पाउडर को एक जार में स्टोर करके रख लें. जब भी आपको पीना हो एक गिलास गुनगुने दूध में 2 चम्मच डालकर मिलाएं और पी लें.

प्रोटीन पाउडर पीने के फायदे- (Protein Powder Pine Ke Fayde)

1. मांसपेशियों- 

प्रोटीन पाउडर मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में मदद कर सकता है. जिम जाने वाले लोगों के लिए ये बेस्ट माना जाता है. 

ये भी पढ़ें- पेट के लिए ही नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर भी है पंचकोल, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन 

Latest and Breaking News on NDTV

2. वजन कम करने- 

प्रोटीन पाउडर वजन कम करने में मदद कर सकता है क्योंकि, यह भूख को कंट्रोल करने और कम खाने से बचाने में मददगार है. 

3. हड्डियों- 

प्रोटीन पाउडर हड्डियों की सेहत को बनाए रखने में मदद कर सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम कर सकता है.

4. इम्यूनिटी- 

प्रोटीन पाउडर इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद कर सकता है और शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकता है.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Protein Powder For Muscles Gain, Ghar Par Kaise Banaye Protein Powder At Home, Protein Powder Benefits, Protein Powder Ke Fayde, Homemade Protein Powder
Get App for Better Experience
Install Now