बहुत ज्यादा गर्मी में क्या खाना चाहिए?

Top 5 Summer Foods: गर्मियों में पसीना ज्यादा निकलने से शरीर में पानी और खनिज की कमी हो जाती है, जिससे थकान, चक्कर और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं होना आम है. इसलिए इस मौसम में अपनी खाने-पीने की आदतों पर ज्यादा ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है. अगर आप भी इस समस्या से राहत पाने के लिए गूगल पर गर्मी में क्या खाना चाहिए सर्च कर रहे हैं, तो इस स्टोरी में आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा. तो चलिए जानते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए गर्मियों में क्या खाना चाहिए.

Garmi Me Kya Khana Chahiye | Garam Sharir Ko Thanda Kaise Kare | Summer Foods To Eat

गर्मी में क्या खाना चाहिए

मौसमी फल: तरबूज, खरबूजा, आम, अंगूर, पपीता और ककड़ी जैसे मौसमी फलों का सेवन न केवल शरीर को ठंडक देने में मदद करते हैं, बल्कि पानी की कमी को भी दूर करते हैं और विटामिन्स और मिनरल्स का भी बेहतरीन सोर्स हैं. इनको डाइट में शामिल कर के आप और भी कई तरह के स्वास्थ्य रोगों से छुटकारा पा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: रोज दाल खाने से क्या फायदा होता है?

पानी: पानी शरीर को हाइड्रेटेड रखने में बेहद लाभदायक है. गर्मियों के मौसम में ठीक रहने के लिए जरूरी है रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पिएं. पानी के अलावा आप नींबू पानी, नारियल पानी, बेल का शरबत, छाछ और आम पन्ना जैसी हेल्दी ड्रिंक्स को भी अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं. इनका सेवन फायदेमंद हो सकता है.

हरी पत्तेदार सब्जियां: हरी पत्तेदार सब्जियों के वैसे तो कई फायदे हैं. ऐसे में अगर आप पालक, मैथी, लौकी, तुरई, तोरई, कद्दू, और भिंडी जैसी सब्जियों को गर्मियों में खाते हैं, तो पाचन को ठीक रख सकते हैं. यह खाने में हल्की होती हैं और जल्दी पच जाती हैं. पेट से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित लोगों को इनका सेवन जरूर करना चाहिए.

दही: दही की तासीर ठंडी होती है इसलिए इसका सेवन गर्मी से बचाने में मददगार है. इसको थाली में शामिल करने से इम्यूनिटी, गट हेल्थ और कई तरह के स्वास्थ्य लाभ उठाए जा सकते हैं, गर्मियों के मौसम में दही का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसलिए इस मौसम में रोजाना एक कटोरी दही का सेवन जरूर करें.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)