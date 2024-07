देखेंः अपने जन्मदिन पर फल की थाली का आनंद लेते हाथी का वायरल वीडियो इंटरनेट का जीत रहा दिल

अगर आपको जानवर पसंद है तो ये आर्टिकल आपके लिए है.हम अक्सर जानवरों के अपने फेवरेट फूड का आनंद लेते हुए मजेदार वीडियो देखते हैं. चाहे वह दूध पीते प्यारे पप्पी हों, बिल्लियां हों, या सड़कों पर खाना खाते हुए आवारा जानवर हों. इन क्लिप्स को सोशल मीडिया यूजर से बहुत प्यार और ध्यान मिलता है. अब, एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ग्रुप को एक हाथी का बर्थ डे मनाते हुए दिखाया गया है. हां, आपने इसे सही पढ़ा है. क्या हाथी ने केक काटा? नहीं, लेकिन जानवर के लिए एक स्पेशल ट्रीट की व्यवस्था की गई थी.

कथित तौर पर यह क्लिप तमिलनाडु की है, जिसमें एक हाथी को फैंसी आभूषणों और मालाओं से सजाया हुआ दिखाया गया है. जैसे ही आसपास के लोग "हैप्पी बर्थडे" सॉन्ग गाते हैं, हाथी खुशी में अपनी सूंड हिलाता है. हाथी के सामने दो बड़ी ट्रे फलों और सब्जियों से भरी हुई हैं, जिनमें अंगूर, तरबूज, अनार, गाजर और बहुत कुछ शामिल हैं. हाथी इन व्यंजनों को उठाने और उनका आनंद लेने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करता है जबकि भीड़ जयकार करती है और तालियां बजाती है. वायरल वीडियो से जुड़े टेक्स्ट में लिखा है, "भारत में, अपने हाथी का जन्मदिन मनाते हैं." एक नज़र डालें:

लोगों ने तुरंत कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन शेयर किए. एक यूजर ने हाथी के बारे में जानकारी देते हुए लिखा, "हथिनी का नाम अखिला है और उसका 22वां जन्मदिन भारत के तमिलनाडु राज्य के एक मंदिर में मनाया गया. हाथी बहुत बुद्धिमान होते हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अखिला इस बात से बेहद खुश थी." सेलिब्रेशन, खुशी से उन फलों का आनंद लेना जो उसे खिलाए जा रहे थे."

