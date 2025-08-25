सैयारा एक्ट्रेस ने गाया अपनी फिल्म का गाना, एक रात में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

अनीत पड्डा एक मल्टी-टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं. उन्होंने सैयारा में अपने शानदार एक्टिंग टैलेंट से भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सबका दिल जीत लिया है. लेकिन कल रात उन्होंने अपनी गायकी की झलक दिखाकर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. सैयारा में अनीत वाणी बत्रा का किरदार निभाया है और उन्होंने कल रात एक अनप्लग्ड वर्जन अपलोड किया, जिसमें वाणी ने कृष कपूर (अहान पांडे का किरदार) के लिए लिखी अपनी कविता सैयारा गाई. जाहिर है इंटरनेट इस पर शांत कैसे रहता! सुबह तक यह वीडियो 7.8 मिलियन व्यूज, 8.71 लाख लाइक्स, 14.3 हजार कमेंट्स और लगभग 48 हजार शेयर्स के साथ सोशल मीडिया पर छा गया.

बता दें कि अनीत सैयारा से पहले भी बड़े पर्दे पर नजर आ चुकी हैं लेकिन ये अहान पांडे के साथ ये फिल्म उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई. इस फिल्म में दोनों ही कलाकारों अनीत पड्डा और अहान पांडे को रातों-रात सेंसेशन बना दिया. इस फिल्म ने मार्केटिंग के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो तो कमाल ही कर गई. दरअसल फिल्म की रिलीज से पहले इसका कोई खास प्रमोशन नहीं किया गया था. इसके अलावा फिल्म की लीड स्टार ने भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया ना ही फिल्म की रिलीज से पहले और ना ही रिलीज के बाद. पब्लिक के लिए ये फिल्म स्टार्स बिल्कुल नए थे.

बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो ये फिल्म 326.85 करोड़ रुपये कमा चुकी है. इस फिल्म की कलेक्शन ने ये साबित कर दिया कि अगर जनता किसी फिल्म पर फिदा हो जाए तो वो उसे कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है.

