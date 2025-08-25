विज्ञापन

सिर पर थाली पीट-पीट कर 2 बच्चों ने किया ऐसा डांस, खौफ में आए सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- प्रिंसिपल भी डरा हुआ है

सोशल मीडिया पर दो बच्चों का डांस वीडियो काफी वायरल हो रहा है. लेकिन डांस ऐसा है जिसे देखकर कभी हंसी आएगी, कभी हैरान रह जाएंगे तो कभी तालियां बजाएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
सिर पर थाली पीट-पीट कर 2 बच्चों ने किया ऐसा डांस, खौफ में आए सोशल मीडिया यूजर्स, बोले- प्रिंसिपल भी डरा हुआ है
बच्चों के सिरफोड़ डांस ने मचाया बवाल
नई दिल्ली:

स्कूलों में एनुअल फंक्शन, 15 अगस्त और ऐसे ही अलग-अलग प्रोग्राम में बच्चे एक्टिविटीज करते हैं, डांस और गाने होते हैं. लेकिन कई दफा एक्टिविटी और डांस के मामले में कुछ बच्चे ऐसी हदें पार करते हैं कि लोग भी देखकर हैरान रह जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आप दो बच्चों को एक भक्ति गीत पर परफॉर्म करते देखेंगे लेकिन बच्चों ने ऐसा डांस किया कि दर्शकों में बैठे बच्चे तो समझ ही नहीं पाए कि वो परफॉर्मेंस इंजॉय करें या अपना बचाव करें. क्योंकि डांसर्स खुद के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे बच्चों को डर रहा होगा कि कहीं जोश जोश में उनपर भी हाथ ना आजमा दें. इस वीडियो को देख आपको भी कभी कभी हंसी आएगी, कभी हैरान रह जाएंगे तो कभी तालियां बजाएंगे. इस वीडियो को देखकर यूजर्स भी बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल डरा हुआ है.

बच्चों ने किया सिर फोड़ डांस

इंस्टाग्राम पर दीपिका शुक्ला नाम के पेज पर बच्चों का ये डांस वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं स्कूल ड्रेस पहने दो बच्चे अपनी पूरी एनर्जी के साथ डांस कर रहे हैं. दोनों में से एक ने अपने चेहरे पर काले रंग से मूंछ बनाई है और तिलक भी लगाया है. सामने चेयर पर एक बच्ची बैठी है जिसे शायद भगवान का रोल दिया गया है. वीडियो की शुरुआत दोनों बच्चों के एनर्जेटिक डांस से होती है. लेकिन अगले ही पल एक बच्चा अपने हाथ में रखी थाली को जोर जोर से अपने सिर पर मारने लगता है. थोड़ी देर बाद वो यही थाली दूसरे बच्चे के सिर पर मारता है. 

सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

बच्चे ने जिस अंदाज में थाली मारी है उससे न तो उसे कुछ हुआ है और न ही दूसरे बच्चे को कुछ चोट लगी है. लेकिन थाली से सिर पीटते देख टेंशन होना लाजमी तो है ही. इस वीडियो को देखकर यूजर्स भी यही बोल रहे हैं कि डांस देखकर प्रिंसिपल भी डरा हुआ है. एक और यूजर ने लिखा कि इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है. बहुत सारे यूजर्स ने लाफिंग इमोजी और तालियों के इमोजी बनाकर इनकी हौसलाफजाई की है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
School Children Dance Videos, School Kids Viral Dance, Viral School Dance Videos, School Boys Dance Videos, Viral Dance Videos, School Boys Funny Dance In Front Of Principal, School Children Funny Dance Principal Reaction Viral, School Children Funny Dance Principal Scared, School Children Funny Dance Videos, School Viral Dance Videos, Funny Dance Videos Of School Children, School Boys Principal Dance
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com