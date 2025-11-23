विज्ञापन
Elaichi khane ke fayde : यह एक ऐसा देसी नुस्खा (Home Remedy) है, जिसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. आइए जानते हैं इस आसान से नुस्खे और इसके कमाल के फायदों के बारे में.

2 इलायची सुबह खाली पेट पानी में उबालकर पीने के मिलते हैं गजब फायदे, बेनेफिट्स जान हो जाएंगे दंग!
Elaichi water benefits : इलायची में मौजूद खास तत्व पेट की समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं.

Elaichi pani pine ke fayde :  हमारे किचन में रखे मसाले सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते, बल्कि सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं होते. इन्हीं में से एक है इलायची (Cardamom). इसका इस्तेमाल आमतौर पर चाय या मीठे पकवानों में खुशबू के लिए होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 2 इलायची को सुबह खाली पेट पानी में उबालकर पीने से आपकी सेहत में गजब का बदलाव आ सकता है?  यह एक ऐसा देसी नुस्खा (Home Remedy) है, जिसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. आइए जानते हैं इस आसान से नुस्खे और इसके कमाल के फायदों के बारे में.

कैसे बनाएं इलायची पानी - kaise banaye elaichi pani

2 हरी इलायची लें और उन्हें हल्का सा कूट लें. 1 गिलास पानी में ये कुटी हुई इलायची डालकर रात भर भिगो दीजिए, या फिर सुबह 5 से 7 मिनट तक उबाल लीजिए. जब पानी आधा रह जाए, तो इसे छानकर गुनगुना (Lukewarm) पी लें. इसे रोज सुबह खाली पेट पीना है. 

खाली पेट इलायची पानी पीने के फायदे

1. पाचन को बनाए मजबूत

इलायची में मौजूद खास तत्व पेट की समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं. अगर आपको गैस, एसिडिटी (Acidity), या ब्लोटिंग (पेट फूलना) की शिकायत रहती है, तो यह पानी आपके लिए है. 

2. वजन घटाने में मददगार

 इलायची का पानी मेटाबॉलिज्म (Metabolism) को बढ़ाने का काम करता है. जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, तो शरीर ज्यादा कैलोरी बर्न करता है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है.

3. शरीर की गंदगी बाहर निकाले (Detox)

इलायची एक नेचुरल डाययूरेटिक (Diuretic) है, जिसका मतलब है कि यह शरीर से टॉक्सिन्स (गंदगी) को बाहर निकालने में मदद करता है. यह किडनी और लिवर को साफ रखने में भी सहायक है. इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है.

4. मुंह की बदबू से छुटकारा

इलायची में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. इसे पीने से सुबह-सुबह होने वाली मुंह की बदबू (Bad Breath) से छुटकारा मिलता है. यह आपके मुंह को एकदम फ्रेश रखता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

