किस विटामिन की कमी से सर्दियों में सूज जाती हैं पैर की उंगलियां, क्या खाकर दूर होगी समस्या

Vitamin B12 Deficiecny: सर्दियों के मौसम में कुछ लोगों को पैर और उनकी उंगलियां सूज जाती हैं जो दर्द भी देती हैं. आपको बता दें कि इसकी वजह सर्दी होने के साथ ही शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी का संकेत भी है.

किस वजह से सर्दियों में सूज जाती हैं पैर की उंगलियां.

Which Vitamin Deficiency Causes Swelling in The Toes: सर्दियों के मौसम में अक्सर कई लोगों को पैर में सूजन और पैरों की उंगलियों में सूजन आने की समस्या होने लगती है. कई बार धूप कम दिखना या पैरों को काफी देर तक लटकाकर बैठने की वजह से भी ये दिक्कतें होने लगती हैं. इसके साथ ही ठंड और ज्यादा चलने की वजह से भी पैर और पैरों की उंगलियां सूज जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ये वजह ना होने के बाद भी आपके पैरों की उंगलियां सूज जाती हैं तो इसके पीछे कारण है आपके शरीर में किसी एक विटामिन की कमी भी पैरों की उंगलियों में सूजन का कारण बन सकता है. 

किस विटामिन की कमी से सूजती हैं पैरों की उंगलियां ( Kis Vitamin Ki Kami Se Pairon Ki Ungliya Sooj Jati Hai)

विटामिन डी की कमी ( Vitamin D Deficiency)

आपको बता दें कि पैरों की उंगलियों के सूजने की एक वजह ज्यादा ठंड और शरीर में विटामिन डी की कमी भी हो सकती है. विटामिन डी की कमी और ज्यादा ठंड की वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाता है और खून के थक्के बनने लगते हैं. इससे उंगलियों में सूजन बढ़ने लगती है और हल्का दर्द भी बना रहता है.

क्या खाएं

विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए धूप मे बैठें और इसके साथ ही विटामिन डी रिच फूड्स जैसे मशरूम, मछली, संतरा, अंजीर, केला और कीवी जैसे फलों का सेवन करें. इसके साथ ही पैरों को ठंड से बचाएं और गर्म रखें. 

विटामिन बी12 की कमी (Vitamin B12 Deficiency)

शरीर में विटामिन बी12 की कमी भी पैरों की उंगलियों में सूजन का कारण बन सकता है. दरअसल विटामिन बी12 नसों को स्वस्थ रखने और रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए जरूरी है. इसकी कमी की वजह से पैरों में दर्द, सुन्नपन और झनझनाहट हो सकती है.

क्या खाएं

मांसाहारी भोजन (मछली, चिकन, मीट, लिवर) और शाकाहारी विकल्पों (दूध, दही, पनीर, फोर्टिफाइड अनाज, न्यूट्रिशनल यीस्ट) शामिल करें.

मैग्नीशियम की कमी ( Magnicium Deficiency)

मैग्नीशियम पैरों को ताकत देता है और नसों की कमजोरी दूर करने में भी मदद करता है.  इसकी कमी से पैरो में भारीपन और सूजे हुए महसूस हो सकते हैं.

क्या खाएं 

इसकी कमी को पूरा करने के लिए अपनी डाइट में साबुत अनाज, नट्स और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

