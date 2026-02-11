How Many Rotis A Day: एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए? जानें सही मात्रा

How Many Rotis A Day In Hindi: लंच से लेकर डिनर तक हम भारतीय रोटी खाना पसंद करते हैं. क्योंकि रोटी के बिना हमारा मील अधूरा है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए. जी हां आपने सही सुना. क्योंकि किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. आपको बता दें कि रोटी को चपाती, रोटला, फुल्का, रुटी के नाम से जाना जाता है. रोटी से हमें कई सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और खासकर शरीर को भरपूर फाइबर मिलता है. तो चलिए जानते हैं रोटी खाने की सही मात्रा, फायदे और पोषक तत्व.

एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए- (Ek Din Mein Kitni Roti Khani Chahiye)

एक दिन में सामान्यता 4-6 रोटी खानी सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं. अगर आप जरूरत से ज्यादा इसका सेवन करते हैं, तो ये शरीर के लिए फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती है. रोटी की मात्रा बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी के लिए अलग अनुपात है.

एक रोटी से कितना पोषण मिलता है (nutrients in one chapati or roti)

सामान्य मोटाई और एक एवरेज रोटी में करीब 104 कैलोरी समाहित होती है. गेहूं के आटे की एक रोटी आपके शरीर को करीब 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देती है और करीब सत्तर ग्राम कार्ब्स देती है.

कैसे बनाएं सॉफ्ट रोटी- (How To Make Soft Chapati)

मुलायम रोटी बनाने के लिए आपको आटा गूंथते समय उसमें चुटकीभर नमक और हल्की सी चीनी मिला कर आटा गूंथ लेना है. फिर इससे रोटी बनाएं. इससे आपकी रोटी रूई सी मुलायम बनेंगी. आप चाहे तो तेल लगाकर पराठा बना सकते हैं.

