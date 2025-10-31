99% लोग नहीं जानते अखरोट खाने का सही तरीका, डॉक्टर ने बताया एक दिन में कितने अखरोट खा सकते हैं

Akhrot Khane ke Fayde: अखरोट को लेकर अक्सर हम लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं. जैसे एक दिन में हमें कितने अखरोट खाने चाहिए? अखरोट हमें खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? किस टाइम पर अखरोट खाना चाहिए? अगर आप हार्ट पेशेंट है तो क्या आपको अखरोट खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो क्या आप अखरोट खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? किस टाइम पे अखरोट खाना बेस्ट होता है ? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो की हम सभी के मन में कभी ना कभी आते हैं और जब हम इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं. गूगल पर या यूट्यूब इन सभी सवालों के अलग-अलग जवाब मिलते हैं जिन्हें देखकर हम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. क्योंकि कुछ लोग कहते हैं की ऐसा करो, वही कुछ लोग कहते हैं की ऐसा करो. तो इन सभी सवालों का जवाब दिया है डॉक्टर सलीम जैदी ने. उन्होंने अपने वीडियो में अखरोट से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए हैं जो आपको अक्सर परेशान करते रहते हैं.

अखरोट से मिलने वाले फायदे ( Eating Walnut Benefits)

अखरोट से मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अंदर विटामिन आई, मेलाटोनिन और पॉलिफिनॉल्स नाम के कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो की हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल डैमेज को कम कर देते हैं. इसके अलावा अखरोट हमारी हार्ट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, क्योंकि यह हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का कम करता है. ओवर ऑल आप कह सकते हैं की आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी ये फायदेमंद होता है. इसके अलावा ये आपके दिमाग के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा थ्री फैटी एसिड होते हैं, जो आपके दिमाग को भी शार्प करने में मदद करते हैं, आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, आपकी आईसाइट के लिए बहुत बढ़िया होता है और आपकी नसों को मजबूत बनाता है. इसके अलावा डायबिटीज के खतरे को भी यह कम करता है. आपकी बॉडी के अंदर और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है और एक बहुत ही बढ़िया चीज ये और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये की आपके अंदर कैंसर होने का जो खतरा है उसके रिस्क को भी ये कम कर देता है.

महिलाओं और पुरुषों के लिए फायदेमंद

स्पेसिफिकली मर्दों की अगर मैं बात करें तो प्रॉस्टेटिक कैंसर और लेडीज की अगर मैं बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा इसकी वजह से कम हो सकता है. मर्दों की अगर बात की जाएं तो यहां पर तो उनके अंदर स्पर्म काउंट को भी यह बढ़ाता है और यौन स्ट्रेंथ और स्टैमिना को बढ़ाने का भी ये कम करता है. तो ओवरऑल कह सकते हैं की हेल्थ के लिए सर से पांव तक हर एक चीज के लिए अखरोट एक बहुत ही बढ़िया चीज है.

अखरोट किसे खाना चाहिए किसे नहीं

अखरोट को लेकर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन अक्सर यह रहता है की जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है या जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं क्या उनको अखरोट खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? अखरोट की बात करें तो उसके अंदर फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स इसको खाना सजेस्ट नहीं करते हैं. आपको अखरोट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा और इससे आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ जाएगा. सुनने में ये बात लॉजिकल भी लगती है क्योंकि अगर किसी चीज के अंदर फैट से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा सकता है. लेकिन अखरोट की अगर स्पेसिफिकली बात की जाएं तो यहां मामला अलग है. अखरोट को अगर आप खाते हैं तो उससे आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है. ये बात एक स्टडी में प्रूफ हो चुकी है.

अखरोट खाने का सही समय

अखरोट को वैसे तो किसी भी टाइम में खा सकते हैं लेकिन खाली पेट खाना इसका सेवन करना बेस्ट होता है. क्योंकि जब आप खाली पेट अखरोट खाते हैं तो ये ज्यादा अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है और इसके अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज्यादा अच्छी तरह से हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं. सुबह खाली पेट खाना भी इसको खाने का बेस्ट समय हैं और आप इसे खाली पेट ले सकते हैं.

वहीं आप शाम को 5 या 6 बजे के आसपास भी इसका सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इस टाइम भी हमारा पेट खाली ही होता है.

एक दिन में कितने अखरोट खा सकते हैं

एक दिन में 2 से लेकर 6 अखरोट तक आप आराम से खा सकते हैं. इतने अखरोट खाने से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यह डिपेंड कहीं ना कहीं करता है की आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है. दिन भर में अगर आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, बिल्कुल चलते-फिरते नहीं हैं आपका डेस्क जॉब है हर समय बैठे रहते हैं तो उस केस में आपको एक या दो अखरोट खाने चाहिए.

अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं यानी आप वॉक करते हैं जॉगिंग करते हैं तो उसे केस में आप 3 से 4 अखरोट भी खा सकते हैं या अगर आप जिम करते हैं बहुत हैवी लिफ्टिंग करते हैं वेट वगैरा की तो उसे केस में आप 4 से 6 अखरोट खा सकते हैं.

अखरोट खाने का सही तरीका

क्या आपको अखरोट भिगोकर खाने चाहिए या फिर ऐसे ही खा लेने चाहिए. आपको बता दें कि अखरोट की तासीर गर्म होती है और खुश्क होती है. तो इसीलिए इसको पानी में भिगोकर खाना बेस्ट होता है. क्योंकि उससे इसकी तासीर जो है वो थोड़ी ठीक हो जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)