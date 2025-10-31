विज्ञापन
एक दिन में कितने बादाम खा सकते हैं? क्या है बादाम खाने का सही समय, किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

Ek Din Me Kitna Badam Kha Sakte Hai: बादाम का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन तभी जब आप इसका सेवन सही मात्रा में और सही तरीके से करते हैं तो.

Ek Din me Kitne Badam Kha Sakte Hai: बादाम एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसका सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसका सेवन लोग अलग-अलग तरीकों से करते हैं. कई लोग इसको रातभर भिगोकर सुबह खाली पेट खाते हैं तो कई लोग इसे स्नैक्स की तरह किसी भी समय खा लेते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि हर चीज का सेवन एक सीमित मात्रा में ही करना चाहिए. कोई चीज अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप इसे जितना चाहें या फिर बहुत अधिक मात्रा में खाएं. ऐसा ही कुछ बादाम के साथ भी है. विटामिन, प्रोटीन और कैलोरी से भरपूर इन बादामों का सेवन सही मात्रा में किया जाना चाहिए. तो आइए जानते हैं कि उम्र के हिसाब से आपको कितने बादाम एक दिन में खाने चाहिए. 

एक दिन में कितने बादाम खाना चाहिए ( Ek Din Me Kitne Badam Khana Chaiye)

आपको एक दिन में कितने बादाम का सेवन करना है ये आपकी उम्र, फिजिकल एक्टिविटी और हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करता है. 

5 से 11 साल के बच्चे हर रोज 2-4 बादाम का सेवन करा सकते हैं. 
12-17 साल की उम्र तक के लोग एक दिन में 5-9 बादाम का सेवन कर सकते हैं. 
18 साल से ज्यादा उम्र के लोग एक दिन में 7-8 बादाम का सेवन कर सकते हैं. 

इसके अलावा आप एक दिन में कितने बादाम का सेवन कर सकते हैं ये आपकी हेल्थ कंडीशन पर भी निर्भर करता है. अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग है तो आप एक दिन में लगभग 20 बादामों का सेवन कर सकते हैं. 

सेवन का सही तरीका 

बादाम को खाने का सही तरीका है कि आप सोने से पहले बादामों को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इसका छिलका निकालकर खाली पेट इसका सेवन करें.

किन लोगों को करना चाहिए सेवन

खून की कमी 

जिन लोगों को खून की कमी होती है उनको रोजाना सुबह भीगे बादाम का सेवन करना चाहिए. ये शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है. बता दें कि बादाम में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं.  

हार्ट हेल्थ के लिए

हार्ट हेल्थ के लिए बादाम का सेवन सबसे अच्छा माना जाता है. अगर आप रोजाना भीगे हुए बादाम का सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद गुण हार्ट संबंधी समस्याओं को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

