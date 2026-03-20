Haleem Recipe For Eid: ईद पर बनाएं शाही हलीम, हर निवाले में मिलेगा दमदार स्वाद

Haleem Recipe For Eid: ईद का त्योहार खुशियों, परिवार और स्वादिष्ट खाने के साथ मनाया जाता है. इस दिन घरों में तरह-तरह के खास व्यंजन बनाए जाते हैं और मेहमानों का स्वागत दिल खोलकर किया जाता है. मीठे के साथ अगर कोई डिश ईद की दावत को पूरा करती है, तो वह है हलीम, जो अपने गाढ़े टेक्सचर और शानदार स्वाद के लिए जानी जाती है. यह डिश न सिर्फ स्वादिष्ट होती है बल्कि पोषण से भी भरपूर होती है, इसलिए ईद के मौके पर इसे जरूर शामिल किया जाता है.

क्या है हलीम और क्यों है खास? (Benefits Of Eating Haleem)

हलीम एक पारंपरिक रेसिपी है, जिसे मांस, दाल और गेहूं के साथ तैयार किया जाता है. इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे सभी सामग्री अच्छी तरह मिलकर एक गाढ़ा और क्रीमी टेक्सचर बनाती हैं. इसमें मौजूद प्रोटीन (Protein), फाइबर (Fibre) और मिनरल्स (Minerals) शरीर को ऊर्जा देने के साथ पाचन को भी बेहतर बनाते हैं.

हलीम बनाने के लिए सामग्री- (Ingredients For Making Haleem)

1 कप गेहूं (भिगोया हुआ)

1/2 कप चना दाल

1/4 कप मसूर दाल

500 ग्राम चिकन या मटन

2 मध्यम आकार के प्याज (बारीक कटे हुए)

1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट

2-3 हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच गरम मसाला

नमक स्वादानुसार

2 बड़े चम्मच घी या तेल

हरा धनिया और पुदीना सजाने के लिए

हलीम बनाने की आसान विधि- (How To Make Haleem)

सबसे पहले गेहूं और दालों को अच्छी तरह धोकर कुछ घंटों के लिए भिगो दें. अब एक कुकर में चिकन या मटन, अदरक-लहसुन पेस्ट, हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह पकाएं. पकने के बाद मांस को हल्का मैश कर लें. दूसरी ओर, एक बड़े बर्तन में भिगोया हुआ गेहूं और दाल डालकर तब तक पकाएं जब तक यह पूरी तरह नरम न हो जाए. अब इसे मैश करके चिकना मिश्रण तैयार करें. अब एक पैन में घी या तेल गर्म करें और उसमें प्याज को सुनहरा होने तक भूनें. इसमें हरी मिर्च और मसाले डालें. इसके बाद इसमें मांस और गेहूं-दाल का मिश्रण मिलाएं और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं. जब मिश्रण गाढ़ा और क्रीमी हो जाए, तब गैस बंद कर दें. हलीम को गरमा-गरम बाउल में निकालें और ऊपर से घी, हरा धनिया, पुदीना और फ्राइड प्याज डालकर सर्व करें.

हलीम को सीमित मात्रा में खाएं, क्योंकि यह हैवी डिश होती है. सही मात्रा में सेवन करने पर यह स्वाद और सेहत दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देती है.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)