आज क्या बनाऊं: मीठा खाने के हैं शौकीन, तो एक बार जरूर ट्राई करें चॉकलेट बनाना प्रोटीन केक

मीठा खाना भला किसे पसंद नहीं है. क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की तेज क्रेविंग होती है? लेकिन वजन बढ़ने या अनहेल्दी खाने के डर से आप अपना मन मार लेते हैं? अगर ऐसा है, तो अब आपको अपनी मीठे की क्रेविंग को दबाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट अर्जिता सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक रेसिपी शेयर की है, जिसका नाम है चॉकलेट बनाना प्रोटीन केक (Chocolate Banana Protein Cake).

अर्जिता सिंह का कहना है कि, यह केक न सिर्फ आपकी मीठे की क्रेविंग को शांत करेगा, बल्कि यह प्रोटीन से भी भरपूर है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसमें किसी भी अनहेल्दी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है. तो आइए जानते हैं इसे बनाने का आसान तरीका.

स्वाद और सेहत से भरपूर है चॉकलेट बनाना केक.

कैसे बनाएं प्रोटीन रिच बनाना केक- (How To Make Protein Rich Banana Cake)

सामग्री-

​पके हुए केले

​ओट्स का आटा

​प्रोटीन पाउडर

​कोको पाउडर

दही

​खजूर

​बेकिंग पाउडर

​ड्राई फ्रूट्स

विधि-

सबसे पहले एक बड़े कटोरेमें केलों को छीलकर डाल लें. अब एक मैशर की मदद से उन्हें अच्छी तरह मैश कर लें ताकि कोई गुठली न रहे. मैश किए हुए केले में ओट्स का आटा, कोको पाउडर, प्रोटीन पाउडर और बेकिंग पाउडर डालें. इन सभी को आपस में अच्छी तरह मिला लें. अब इस मिक्चर में खजूर का पाउडर और थोड़ा-थोड़ा करके थोड़ा सा दही मिलाएं. इसे तब तक चलाएं जब तक कि यह केक के गाढ़े बैटर जैसा न बन जाए. बेकिंग टिन में थोड़ा सा घी या बटर पेपर लगाएं. अब तैयार बैटर को इसमें डाल दें. केक के ऊपर सुंदर दिखने और स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और सीड्स छिड़क दें. अगर आप ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे 180°C पर करीब 20 से 25 मिनट के लिए बेक करें. अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हैं, तो इसे हाई टेम्परेचर पर सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए बेक करें. केक में एक टूथपिक डालकर देखें, अगर वह साफ बाहर आती है, तो आपका प्रोटीन केक पूरी तरह तैयार है. ​इसे थोड़ा ठंडा होने दें, स्लाइस में काटें और बिना किसी गिल्ट के इस हेल्दी और टेस्टी केक को इंजॉय करें.

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