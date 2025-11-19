आज डिनर में क्या बनाऊं: समय की है कमी तो मिनटों में बनकर तैयार होगी एग करी, बस नोट करें ये रेसिपी

Egg Curry Recipe: अक्सर दिनभर की थकान के बाद रात के समय किचन में ज्यादा समय देने का मन नहीं करता है. ऐसे में ऐसा क्या बनाएं जो स्वाद और सेहत से भरपूर हो. अगर आप भी ऐसी ही रेसिपी की तलाश कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम अंडे करी की ऐसा रेसिपी लेकर आए हैं जिसे कम समय में आसानी से बनाया जा सकता है. अंडे को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. रोजाना इसके सेवन से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि अंडे में विटामिन A, B12, D और E, सेलेनियम, आयोडीन, आयरन और कोलीन, के साथ-साथ ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट जैसे ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन भी होते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं एग करी.

कई क्षेत्रों में अलग-अलग तरीके से एग करी बनाई जाती है. कुछ जगह पर इसमें आलू, ड्रमस्टिक, नारियल का दूध आदि भी डाला जाता है. हालांकि प्याज, टमाटर और मसाले सभी तर​ह की अंडा करी में डाले जाते हैं. लाल मिर्च और उड़द दाल का तड़का अंडा करी को अलग स्वाद देता है. इसे प्लेन रोटी, परांठा, चावल, बिरयानी, पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं.

कैसे बनाएं एग करी- (How To Make Egg Curry Recipe)

सामग्री-

अंडे

तेल

कढ़ीपत्ता

सरसों के दाने

प्याज़

अदरक

हल्दी पाउडर

लाल मिर्च पाउडर

टमाटर

चीनी

हरा धनिया

उड़द दाल

विधि-

अंडा करी बनाने के लिए सबसे पहले अंडों को उबाल लें और उनको ​छीलकर एक तरफ रख दें. एक पैन में तेल गर्म करें. इसमें कढ़ी पत्ता और सरसों के दाने डालें और उन्हें चटकने दें. अब इसमें प्याज़ और अदरक डालें. अब प्याज़ को मुलायम होने दें और मध्यम आंच पर 5 मिनट तक पकने दें. हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से चलाएं. इसमें टमाटर, चीनी और नमक डालकर 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएं. फाइनली इसमें हरा धनिया और अंडे डालें.

तड़का बनाने के लिए-

गर्म तेल में 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल डालें और उसे तब तक फ्राई करें जब तक वह क्रिस्पी न हो जाए. अब इस तड़के को करी पर फैलाएं. गर्मागर्म एग करी को आप उबले हुए चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)