सिर्फ 7 दिन खाली पेट इस तरह खाएं आंवला, 10 बीमारियां होंगी गायब, चेहरा चमकेगा, बाल बनेंगे रेशमी, बदल जाएगा पूरा शरीर

Amla Empty Stomach Benefits: आंवला सर्दियों का सुपरफूड है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा दमके, बाल घने और मजबूत हों और शरीर बीमारियों से दूर रहे, तो सिर्फ 7 दिन आंवला को खाली पेट खाने की आदत बना लीजिए. यह छोटा सा फल पोषक तत्वों का खजाना है. आयुर्वेद में इसे अमृत समान माना गया है. आंवला में विटामिन C की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो शरीर की इम्यूनिटी पावर (Immunity Power) को बढ़ाता है. इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सिडेंट्स, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और कई जरूरी मिनरल्स होते हैं. अगर इसे सही तरीके से और रेगुलर सेवन किया जाए, तो यह शरीर को अंदर से साफ करता है और कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है.

खाली पेट आंवला खाने से शरीर में क्या-क्या बदलाव आते हैं? | What happens when you eat Amla empty stomach

1. इम्यूनिटी होगी सुपर स्ट्रॉन्ग

आंवला में मौजूद विटामिन C शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है. सर्दी-जुकाम, वायरल इंफेक्शन और मौसमी बीमारियों से बचाव करने में मदद मिलती है.

2. पाचन तंत्र होगा दुरुस्त

खाली पेट आंवला खाने से पाचन एंजाइम्स सक्रिय होते हैं. गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है.

3. त्वचा में आएगा नेचुरल ग्लो

आंवला को नेचुरल ब्यूटी टॉनिक कहा जाता है. अगर आप रोज सेवन करते हैं तो झुर्रियां कम होती हैं, दाग-धब्बों को दूर करने में मदद मिलेगी और चेहरा चमकने लगता है.

4. बाल होंगे घने, मजबूत और काले

आंवला बालों की जड़ों को पोषण देता है. खाली पेट आंवला का सेवन करने से बालों का झड़ना कम होता है और उनकी ग्रोथ बेहतर होती है.

5. शुगर लेवल रहेगा कंट्रोल

आंवला ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करता है. डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बेहद फायदेमंद माना जाता है. सर्दियों में इसका रोज सेवन करना चाहिए.

6. कोलेस्ट्रॉल होगा बैलेंस

आंवला खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है. इससे दिल की बीमारियों का खतरा घटता है और हार्ट हेल्दी रहता है.

7. आंखों की रोशनी बढ़ेगी

आंवला में विटामिन A भी होता है, जो आंखों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. आंखों की थकान और जलन में राहत मिलती है.

8. लिवर होगा साफ

आंवला शरीर को डिटॉक्स करता है और लिवर को साफ रखने में मदद करता है. टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और एनर्जी लेवल को बढ़ाने में भी सहायक है.

9. वजन घटाने में मददगार

आंवला का रोज सेवन करने से आपका मेटाबॉलिज्म को तेज होता है. फैट बर्निंग प्रोसेस तेज होता है और वजन कंट्रोल में रहता है.

10. मानसिक शांति और फोकस

आंवला ब्रेन फंक्शन को बेहतर करता है. तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है. इसलिए भी रोज सुबह खाली पेट आंवला खाने की सिफारिश की जाती है.

कैसे करें सेवन?

रोज सुबह खाली पेट 1 कच्चा आंवला खाएं या उसका रस पिएं.

चाहें तो शहद या हल्का नमक मिलाकर भी ले सकते हैं.

7 दिन तक लगातार सेवन करें और फर्क महसूस करें.

आंवला एक ऐसा देसी सुपरफूड है जो शरीर को अंदर से बदल सकता है. सिर्फ 7 दिन की आदत से आप न केवल बीमारियों से दूर रहेंगे, बल्कि आपकी त्वचा, बाल और एनर्जी लेवल में भी जबरदस्त सुधार आएगा. तो आज से ही शुरू करें एक आंवला रोज खाएं.

