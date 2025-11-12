बार-बार सर्दी,जुकाम और खांसी होती है तो डॉक्टर का बताया ये काढा एक बार आजमालो, 3 दिन में दिखेगा असर

Cold-Cough Home Remedies: मौसम बदलते ही घर में बच्चे हो या बड़े बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी परेशानियों से लोग परेशान रहने लगते हैं. इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम बाजार में मिलने वाली दवाओं का सहारा लेते हैं. लेकिन इनका सेवन हमेशा नहीं किया जा सकता है. ऐसे में लोग आज के समय में घरेलू नुस्खों की मदद लेते हैं. आज हम आपको घर पर आसानी से बनने वाले एक काढ़े के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप इस तरह की सभी परेशानियों से आसानी से राहत पा सकते हैं. आप यकीन मानिए इस काढ़े का सेवन कर के आप 3 दिनों तक लगातार इस्तेमाल से इससे राहत पा सकते हैं. इस काढ़े की रेसिपी शेयर की है डॉक्टर रॉबिन शर्मा ने. तो चलिए जानते हैं इसको बनाने का तरीका.

सर्दी-जुकाम और खांसी से राहत पाने के लिए घर पर बनाएं ये काढ़ा

ये भी पढ़ें: Doctor Hansaji Tips: डॉ हंसाजी ने बताया Vitamin E को नेचुरली बढ़ाने का तरीका, जानिए बॉडी को कितना विटामिन ई चाहिए होता है

सामग्री

तुलसी के पत्ते - 4 से 5

अदरक का टुकड़ा - एक चौथाई

काली मिर्च - 2

लौंग - 2

कच्ची हल्दी - थोड़ी सी

गुड़ - थोड़ा सा

कैसे बनाएं काढ़ा

इस काढ़े को बनाने के लिए चार से पाँच तुलसी की पत्तियां लें, इनमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होने के साथ-साथ ये आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करती हैं. अब आपको एक चौथाई के करीब अदरक का टुकड़ा लेना है. ये आपके कफ को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है और आपके शरीर में वो जरूरी गरमाहट भी लेकर आने का काम करता है. दो काली मिर्च और दो लौंग लें, ये भी कप को पतला कर लंग्स को डिटॉक्स करने में मदद करती है. अब थोड़ी सी कच्ची हल्दी अपने एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट के साथ ये सूजन को कम करने का काम करती है और जरा सा गुड़ एक ग्लास पानी में डालकर इतना उबाले की एक कप के करीब रह जाए. दिन में दो बार इसे गरम गरम बनाकर पीजिए. इस काढ़े के सेवन से ना सिर्फ बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करेगा बल्कि आपके फेफड़ों को भी ताकत देता है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)