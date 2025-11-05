विज्ञापन
सुबह की बनी रोटियां लंचबॉक्स में रहेंगी एकदम फ्रेश और सॉफ्ट, अपनाएं 8 धांसू ट्रिक्स

How to make roti soft : ये 8 छोटे-छोटे ट्रिक्स अपनाने के बाद, आपको अपनी रोटियां दोपहर में भी इतनी मुलायम मिलेंगी कि लगेगा जैसे अभी-अभी तवे से उतरी हैं.

रोटी पैक करने के लिए हमेशा इंसुलेटेड (गर्मी बनाए रखने वाला) कंटेनर या लंचबॉक्स इस्तेमाल करें.

How to keep roti fresh n lunchbox: सुबह-सुबह हम बड़ी मेहनत से रोटियां बनाते हैं, ताकि लंच में उन्हें गरमा-गरम और मुलायम खा सकें. लेकिन अक्सर लंचबॉक्स खोलते ही पता चलता है कि रोटी तो कड़क हो गई है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो बता दें रोटियां बनाने, सेकने और पैक करने के कुछ आसान से तरीके हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी चापाती को दोपहर तक एकदम फ्रेश और सॉफ्ट रख सकते हैं. बिना देर किए आइए जानते हैं...

गुनगुने पानी से गूंथे आटा

आटा गूंथते समय, ठंडे पानी की जगह थोड़ा गुनगुना पानी इस्तेमाल करें. इससे आटा ज्यादा लचीला और रोटी एकदम सॉफ्ट बनती है.

आटे में घी/तेल जरूर मिक्स करें

आटा गूंथने के दौरान 1-2 चम्मच तेल या घी मिला लीजिए. यह रोटी को सूखने नहीं देता और एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस देता है.

खूब गूंथें

आटे को कम से कम 8-10 मिनट तक खूब अच्छे से गूंथें, ताकि वह चिकना और इलास्टिक हो जाए.

गूंथने के बाद रोटी आधे घंटे बाद बनाएं

आटे को गीले कपड़े से ढककर 20-30 मिनट के लिए आराम करने दें. यह सबसे जरूरी स्टेप है.

अब आते हैं रोटी सेकने और पैक करने के ट्रिक्स पर

रोटी की सॉफ्टनेस सिर्फ आटे पर नहीं, बल्कि सेंकने और रखने के तरीके पर भी निर्भर करती है.

मीडियम आंच पर सेंकें

रोटी को हमेशा मीडियम आंच पर ही सेंकें. तेज आंच पर सेंकने से वह जल्दी सख्त हो जाती है. मध्यम आंच पर सिंकने से रोटी अच्छी तरह फूलती है और मुलायम रहती है.

कपड़े में स्टैक करें 

रोटी सिकते ही उसे सीधा लंचबॉक्स में न डालें. तुरंत एक साफ किचन टॉवल या नैपकिन में एक के ऊपर एक रखते जाएं और ढक दें. इससे रोटी की अपनी गरमाहट और नमी बनी रहती है.

इंसुलेटेड लंचबॉक्स करें यूज

रोटी पैक करने के लिए हमेशा इंसुलेटेड (गर्मी बनाए रखने वाला) कंटेनर या लंचबॉक्स इस्तेमाल करें. इससे रोटी की नमी लॉक हो जाती है.

फ्रिज से बचें

बनी हुई रोटियों को फ्रिज में रखने से बचें, क्योंकि यह उन्हें हार्ड बना देती है. अगर रखना ही पड़े तो उन्हें एल्युमीनियम फॉयल या कपड़े में अच्छे से लपेटकर ही रखें.

