सुबह की बनी रोटियां लंचबॉक्स में रहेंगी एकदम फ्रेश और सॉफ्ट, अपनाएं 8 धांसू ट्रिक्स

How to keep roti fresh n lunchbox: सुबह-सुबह हम बड़ी मेहनत से रोटियां बनाते हैं, ताकि लंच में उन्हें गरमा-गरम और मुलायम खा सकें. लेकिन अक्सर लंचबॉक्स खोलते ही पता चलता है कि रोटी तो कड़क हो गई है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो बता दें रोटियां बनाने, सेकने और पैक करने के कुछ आसान से तरीके हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी चापाती को दोपहर तक एकदम फ्रेश और सॉफ्ट रख सकते हैं. बिना देर किए आइए जानते हैं...

आटा गूंथते समय, ठंडे पानी की जगह थोड़ा गुनगुना पानी इस्तेमाल करें. इससे आटा ज्यादा लचीला और रोटी एकदम सॉफ्ट बनती है.

आटा गूंथने के दौरान 1-2 चम्मच तेल या घी मिला लीजिए. यह रोटी को सूखने नहीं देता और एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस देता है.

आटे को कम से कम 8-10 मिनट तक खूब अच्छे से गूंथें, ताकि वह चिकना और इलास्टिक हो जाए.

आटे को गीले कपड़े से ढककर 20-30 मिनट के लिए आराम करने दें. यह सबसे जरूरी स्टेप है.

अब आते हैं रोटी सेकने और पैक करने के ट्रिक्स पर

रोटी की सॉफ्टनेस सिर्फ आटे पर नहीं, बल्कि सेंकने और रखने के तरीके पर भी निर्भर करती है.

रोटी को हमेशा मीडियम आंच पर ही सेंकें. तेज आंच पर सेंकने से वह जल्दी सख्त हो जाती है. मध्यम आंच पर सिंकने से रोटी अच्छी तरह फूलती है और मुलायम रहती है.

रोटी सिकते ही उसे सीधा लंचबॉक्स में न डालें. तुरंत एक साफ किचन टॉवल या नैपकिन में एक के ऊपर एक रखते जाएं और ढक दें. इससे रोटी की अपनी गरमाहट और नमी बनी रहती है.

रोटी पैक करने के लिए हमेशा इंसुलेटेड (गर्मी बनाए रखने वाला) कंटेनर या लंचबॉक्स इस्तेमाल करें. इससे रोटी की नमी लॉक हो जाती है.

फ्रिज से बचें

बनी हुई रोटियों को फ्रिज में रखने से बचें, क्योंकि यह उन्हें हार्ड बना देती है. अगर रखना ही पड़े तो उन्हें एल्युमीनियम फॉयल या कपड़े में अच्छे से लपेटकर ही रखें.

