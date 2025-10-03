विज्ञापन
गलत तरीके से तो नहीं काटते पपीता? आज जान लें पपीता काटने का सही तरीका

How To Cut Papaya: क्या आप भी पपीता खाने के शौकीन हैं लेकिन इसे काटते समय करते हैं ये गलती तो जान लें पपीता काटने का सही तरीका.

Right Ways To Cut Papaya: फलों को सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि फलों को काटने का भी सही तरीका होता है जी हां आपने सही सुना. आज हम बात कर रहे हैं हर मौसम में आने वाले पपीता की. पपीता को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसका उपयोग कच्चा या पके दोनों रूपों में किया जाता है. पपीते का इस्तेमाल स्मूदी, सलाद के अलावा कई व्यंजन बनाने के लिए भी किया जाता है. स्वादिष्ट होने के अलावा, पपीता विटामिन ए और सी, फोलेट और फाइबर सहित विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पपीता को सही तरीके से कैसे काटे. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं. 

पपीता को काटने का सही तरीका- (Right Ways To Cut Papaya)

1. पपीते को धोने और थपथपाकर सुखाने के बाद, आप इसे काटने के लिए तैयार हैं.

2. चॉपिंग बोर्ड पर पपीता रखें, एक तेज धार वाले चाकू का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले दोनों तरफ से इसके सिरें काटें.

3. इसे लंबाई में रखकर आधा करें.

4. दोनों आधे हिस्से से बीज और गूदे को खुरचने के लिए एक चम्मच या फोर्क का उपयोग करें. सावधान रहें कि चम्मच को फल में बहुत गहराई तक न डालें इससे ज्यादा गूदा निकल सकता हैं.
छिलके को हटाने के लिए वेजिटेबल पीलर का इस्तेमाल करें.

6. दोनों हिस्सों को आधी इंच मोटाई रखते हुए लंबी स्ट्रिप्स में काटें.

7. अब इस स्ट्रिप्स को बाइट साइज क्यूब्ज में काट लें और इनका मजा लें.

पपीता चाट रेसिपी कैसे बनाएं- (How To Make Papaya Chaat)

सामग्री-

  • पपीता, कटा हुआ
  • बेसन
  • दही
  • नींबू का रस
  • जीरा पाउडर
  • चाट मसाला
  • काली मिर्च पाउडर
  • लाल मिर्च पाउडर
  • नमक स्वादानुसार
  • चटनी (पुदीना या इमली)
  • धनिया
  • प्याज (वैकल्पिक)

विधि-

पपीता चाट बनाने के लिए सबसे पहले पपीते को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें. एक बाउल में बेसन, पानी, और नमक मिलाकर एक गाढ़ा घोल बनाएं. पपीते के टुकड़ों को बेसन के घोल में डुबोकर गरम तेल में तलें जब तक कि वे सुनहरे रंग के न हों. एक बाउल में दही, नींबू का रस, जीरा पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं. एक प्लेट में तले हुए पपीते के टुकड़े रखें और ऊपर से दही का मिश्रण डालें. ऊपर से चटनी, कटा हुआ धनिया, और कटा हुआ प्याज डालें. पपीता चाट को तुरंत सर्व करें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

