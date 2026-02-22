विज्ञापन
आज क्या बनाऊं? 15 मिनट में तैयार करें हेल्दी वेज ओट्स चीला, नोट करें रेसिपी

आज क्या बनाऊं? 15 मिनट में तैयार होने वाली हेल्दी वेज ओट्स चीला रेसिपी जानिए, जो नाश्ते, लंच या डिनर के लिए परफेक्ट और पेट भरने वाली है.

Oats Chila Recipe: 15 मिनट में बनाएं टेस्टी-हेल्दी वेज ओट्स चीला.

Oats Chila Recipe: रोज का वही सवाल जो अमूमन लोगों को परेशान करता है कि आज खाने में क्या बनाया जाए? अगर आप भी हर रोज क्या बनाएं इस सवाल में उलझे रहते हैं तो आप हम आपको बताएंगे एक ऐसी रेसिपी जो झटपट बनकर तैयार हो जाएगी. आप बना सकते हैं हेल्दी वेज ओट्स चीला, जो खाने में हेल्दी भी है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आएगा. तो चलिए आपको बताते हैं वेज ओट्स चीला की रेसिपी. ये खाने में हल्का और पेट भरने वाला है. खास बात ये है कि इसे बनाने में सिर्फ 15–20 मिनट ही लगते हैं.

क्यों हेल्दी है वेज ओट्स चीला?

हम सभी जानते हैं कि ओट्स फाइबर से भरपूर होते हैं. इसलिए इसको खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और भूख भी बार-बार नहीं लगती है. अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं और कुछ लाइट खाना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन है. इसमें आप अपनी पसंद की सब्जियां डाल कर बना सकते हैं, जो इसको टेस्टी और पोषक तत्वों से भरपूर भी बनाता है.

वेज ओट्स चीला बनाने के लिए सामग्री

  • 1 कप ओट्स (मिक्सर में हल्का पीस लें)
  • 1/2 कप बेसन
  • बारीक कटी प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर
  • हरी मिर्च और धनिया
  • नमक स्वादानुसार
  • हल्दी और लाल मिर्च थोड़ा सा
  • पानी जरूरत के हिसाब से
  • थोड़ा सा तेल सेंकने के लिए
वेज ओट्स चीला बनाने की रेसिपी

चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में पिसे हुए ओट्स और बेसन को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. अब इसमें सभी कटी हुई सब्जियां, नमक और मसालें डालकर मिलाएं. अब इसमें धीरे-धीरे पानी डालते हुए घोल तैयार करें. ध्यान रहे, घोल न ज्यादा पतला हो और न ज्यादा गाढ़ा.

अब तवे को गरम करें और उसमें हल्का सा तेल लगाएं. अब तैयार बैटर को एक करछी की मदद से घोलकर तवे पर फैला दें. मीडियम आंच पर दोनों तरफ से इसको सुनहरा होने तक सेंक लें. आपका हेल्दी वेज ओट्स चीला बनकर तैयार है. आप इसे केचप, हरी चटनी या फिर दही के साथ खा सकते हैं. 

