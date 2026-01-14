विज्ञापन
Winter Skin Care Routine: तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सोने से पहले चेहरे पर ऐसा क्या लगाएं जिससे सर्दियों में स्किन गलो करें.

Shubh Ratri: सर्दियों में रात को चेहरे पर क्या लगाना चाहिए?
सर्दियों में ग्लोइंग स्किन के लिए रात में चेहरे पर क्या लगाएं?

Winter Skin Care Routine: ठंड के मौसम में अक्सर ड्राई, बेजान और खिंची-खिंची स्किन होना आम है. ज्यादातर लोग इस दिक्कत से राहत पाने के लिए तरह-तरह के महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ खास रिजल्ट्स मिल नहीं पाते. आज हम आपको इस समस्या का आसान समाधान बताने वाले हैं, जो आपके घर में ही मौजूद हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सोने से पहले चेहरे पर ऐसा क्या लगाएं जिससे सर्दियों में स्किन गलो करें.

रात में सोने से पहले चेहरे पर क्या लगाना चाहिए?

कच्चा दूध: सर्दियों के सोने से पहले रोई की मदद से पूरे चेहरे पर कच्चा दूध लगाकर हल्के हाथों से मसाज करने से स्किन को न सिर्फ मुलायम बनाया जा सकता है, बल्कि अंदर से साफ रख कर ग्लोइंग भी बनाया जा सकता है. नियमित रूप से आदत को अपनाने से त्वचा को हाइड्रेटेड और स्वस्थ रखा जा सकता है.

एलोवेरा जेल: एलोवेरा में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. सर्दियों के मौसम में जो लोग ड्राई की समस्या से परेशान रहते हैं वह स्किन में नमी बनाए रखने के लिए इसे रात में सोने स एफले अपने चेहरे पर लगा सकते हैं.

नारियल तेल: नारियल तेल के कई फायदे हैं. अगर आप रात में सोने से पहले रोजाना चेहरे पर 2 से 3 बूंद नारियल के तेल की चेहरे पर लगाकर सोते हैं, तो ड्राई स्किन, काले धब्बे, झाइयां, मुंहासे और सूजन से छुटकारा पा सकते हैं. यह एक बेहतरीन विंटर स्किन केयर रूटीन माना जा सकता है.

शहद: शहद एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है. अगर आप सर्दियों के मौसम में रात को सोने से पहले शहद को चेहरे पर लगाकर हल्की मसाज करते हैं, तो स्किन में नमी बनी रहती है और सॉफ्ट रहती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

