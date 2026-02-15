विज्ञापन
विशेष लिंक

Breakfast Recipe: सुबह के नाश्ते में बनाएं टेस्टी आलू चीला, नोट करें आसान रेसिपी

Breakfast Recipe: जब भी सुबह उठते हैं तो दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है कि नाश्ते में क्या बनाया जाए. ऐसे में आलू चीला एकदम परफेक्ट ऑप्शन है. आलू चीला आसानी से और फटाफट बनकर तैयार हो जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
Breakfast Recipe: सुबह के नाश्ते में बनाएं टेस्टी आलू चीला, नोट करें आसान रेसिपी
नाश्ते में बनाएं टेस्टी आलू चीला.

Breakfast Recipe: जब भी सुबह उठते हैं तो दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है कि नाश्ते में क्या बनाया जाए. ऐसे में आलू चीला एकदम परफेक्ट ऑप्शन है. आलू चीला आसानी से और फटाफट बनकर तैयार हो जाता है. इसके साथ ही ये खाने में स्वादिष्ट होता है. ये सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी पसंद आएगा. खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.  जो चीजें आमतौर पर किचन में मिल जाती हैं, उनसे ही काम चल जाता है. अगर आपके घर में भी बच्चे सब्जी खाने से नखरे करते हैं तो आपके लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है. बाहर से हल्का क्रिस्पी और अंदर से नरम, ये नाश्ता चाय या हरी चटनी के साथ और भी मजेदार लगने लगता है.

आलू चीला बनाने के लिए जरूरी सामग्री:

    •    2-3 मीडियम आकार के आलू
    •    2 बड़े चम्मच बेसन
    •    1 छोटा प्याज (बारीक कटा हुआ)
    •    1-2 हरी मिर्च (बारीक कटी)
    •    थोड़ा सा हरा धनिया
    •    नमक स्वादानुसार
    •    आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
    •    थोड़ा सा अजवाइन
    •    तेल सेकने के लिए

बनाने की आसान विधि:

सबसे पहले आलू को धोकर छील लें और कद्दूकस कर लें. कद्दूकस किए हुए आलू को हल्का सा निचोड़ लें ताकि ज्यादा पानी निकल जाए. अब इसमें बेसन, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च और अजवाइन डालकर अच्छे से मिला लें. अगर जरूरत लगे तो थोड़ा सा पानी डालकर गाढ़ा घोल जैसा तैयार कर लें.

अब गैस पर तवा गरम करें और हल्का सा तेल डालें. तैयार मिश्रण को तवे पर डालकर चम्मच से गोल फैलाएं, जैसे चीला या पैनकेक फैलाते हैं. मध्यम आंच पर इसे दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेक लें. जब दोनों तरफ अच्छे से सिक जाए, तो प्लेट में निकाल लें.

ये भी पढ़ें: Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए बनाएं टेस्टी और हेल्दी बनाना पैनकेक, चीनी की जगह इस चीज को मिलाकर करें मीठा

गरमा-गरम आलू चीला हरी चटनी, टमाटर सॉस या दही के साथ सर्व करें. आप चाहें तो इसमें कद्दूकस की हुई गाजर या शिमला मिर्च भी मिला सकते हैं, जिससे स्वाद और बढ़ जाएगा.

अगर आप जल्दी में हैं या बच्चों के टिफिन के लिए कुछ आसान बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करें. कम समय में तैयार होने वाला ये नाश्ता पेट भी भरेगा और स्वाद भी देगा.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Potato Cheela, Healthy Breakfast Recipe, Easy Cheela Recipe, Indian Breakfast, Crispy Potato Pancake
Get App for Better Experience
Install Now