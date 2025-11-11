दूध में 1 चम्मच ये तेल मिलाकर पीने के हैं चमत्कारी फायदे, पूरी सर्दी नहीं पड़ेंगे बीमार! सर्दी-खांसी जुकाम हो जाएगा टाटा-टाटा बाय-बाय

Badam rogan tel ke fayde : क्या आप भी इस सर्दी में बार-बार खांसी, जुकाम और वायरल इन्फेक्शन से परेशान रहते हैं? लाख कोशिशों के बाद भी आपकी इम्यूनिटी कमजोर रहती है? अगर हां, तो यह नुस्खा आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. आज हम आपको एक ऐसे कमाल के तेल के बारे में बताएंगे, जिसे गर्म दूध में मिलाकर पीने से आपकी पूरी सर्दी, सेहत दुरुस्त रहेगी और आप बीमारियों से दूर रहेंगे.

हम बात कर रहे हैं बादाम रोगन (Sweet Almond Oil) की. जी हां, वही बादाम का तेल जो दिमाग और स्किन के लिए अच्छा माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे दूध के साथ मिलाकर पीने से यह आपकी इम्यूनिटी को किसी सुपरहीरो की तरह मजबूत कर देता है? बादाम रोगन में विटामिन-ई, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर को अंदर से ताकत देते हैं.

बादाम रोगन तेल दूध में मिलाकर पीने के फायदे - Benefits of drinking almond oil mixed with milk

सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके शरीर को अंदर से गरम रखता है और बदलते मौसम में होने वाली सर्दी और खांसी को पनपने ही नहीं देता.

यह फेफड़ों को ताकत देता है और गले की खराश में तुरंत आराम पहुंचाता है. इतना ही नहीं, यह तेल आपकी स्किन को भी रूखेपन से बचाता है और दिमाग को तेज करने में मदद करता है.

जो लोग कब्ज (Constipation) से परेशान रहते हैं, उनके लिए भी यह नुस्खा बहुत फायदेमंद है. रात को सोने से पहले इसे पीने से अच्छी नींद भी आती है.

बादाम रोगन तेल दूध के साथ कैसे करें सेवन - How to consume almond oil with milk

बस एक गिलास गुनगुना या हल्का गरम दूध लीजिए. उसमें एक चम्मच बादाम रोगन मिलाइए. ध्यान रहे, यह हमेशा प्योर (Pure) होना चाहिए. इसे अच्छे से मिक्स करें और रात को सोने से करीब एक घंटा पहले पी लें. पूरी सर्दी इस नुस्खे को आजमा कर देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे मौसमी बीमारियां आपसे दूर भाग रही हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)