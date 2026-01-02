ठिठुरती ठंड में भी बच्चा रहेगा फिट और फुर्तीला, विंटर वेकेशन में मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए आजमाएं ये 4 आसान टिप्स

Healthy Winter for Kids: सर्दियों का मौसम हो और बच्चों का विंटर वेकेशन (Winter Vacation) चल रही हो, तो उनके लिए इससे मजे की बात और क्या हो सकती है. लेकिन अक्सर इस ठंड के चक्कर में बच्चे घर के अंदर ही दुबकर रह जाते हैं. नतीजतन उनका पूरा दिन रजाई में बैठकर मोबाइल गेम खेलने या टीवी देखने में बीतने लगता है. ऐसे में ज्यादा स्क्रीन टाइम न सिर्फ बच्चों की आंखों को थकाता है, बल्कि उन्हें सुस्त (Lazy) भी बना देता है. अगर आप भी परेशान हैं कि स्कूल की छुट्टियों कहीं बेकार न चली जाएं, तो हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे आसान और मजेदार तरीके, जिनसे ठंड के मौसम में भी आपके बच्चे फिट, एक्टिव और सेहतमंद रहेंगे.

ठंड में बच्चों को कैसे रखें एक्टिव

डांस और फिटनेस साथ-साथ

जब बाहर कड़ाके की ठंड हो, तो घर के अंदर म्यूजिक चलाकर डांस करना बेस्ट ऑप्शन है. डांस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे करने के लिए बच्चों को डांटना नहीं पड़ता, वे खुद इसे एन्जॉय करते हैं. इससे शरीर की अच्छी खासी कसरत हो जाती है, मसल्स मजबूत होते हैं और शरीर में खून का बहाव (Blood Flow) भी बेहतर होता है.

बोरियत होगी दूर, बढ़ेगी फुर्ती

एरोबिक्स बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार कार्डियो एक्सरसाइज है. इसमें होने वाले स्टेप्स बच्चों को काफी दिलचस्प लगते हैं. इसे आप घर के हॉल या लिविंग रूम में आराम से करवा सकते हैं. एरोबिक्स करने से बच्चों के शरीर में फुर्ती आती है और वे दिन भर एक्टिव महसूस करते हैं.

फिटनेस के साथ-साथ अनुशासन

विंटर वेकेशन का इस्तेमाल आप बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए कर सकते हैं. मार्शल आर्ट जैसे- कराटे, ताइक्वांडो या जूडो की क्लासेस बच्चों को फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. इससे बच्चे न सिर्फ आत्मरक्षा (Self Defense) सीखते हैं, बल्कि ठंड के दिनों में होने वाली सुस्ती भी कोसों दूर भाग जाती है.

बचपन वाला खेल और बेस्ट वर्कआउट

हम सभी ने बचपन में रस्सी कूदी है, तो क्यों न इसे अपने बच्चों की रूटीन का हिस्सा बनाया जाए? रस्सी कूदना (Skipping) एक फुल-बॉडी वर्कआउट है. इससे उनकी हड्डियों में मजबूती आती है और हाइट बढ़ने में भी मदद मिलती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)