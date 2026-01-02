पार्टी में खूब लेते हैं अल्कोहल का मजा, तो न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें कौन सी ड्रिंक है सेहतमंद और कौन नहीं

Drink with Awareness: नए साल के जश्न और 31 दिसंबर की पार्टी में बहुत से लोग ड्रिंक- अल्कोहल का सेवन करते हैं. क्योंकि उनका मनाना है कि किसी भी पार्टी में अल्कोहल तो बनती है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कौन सी ड्रिंक आपके लिए हेल्दी है और कौन सी शरीर के लिए हानिकारक. जी हां हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट nutritionisthetalchheda ने अपने इंस्ट्राग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि कौन सी ड्रिंक का कैसे करें सेवन. न्यूट्रिशनिस्ट ने शराब को 0-10 के पैमाने पर रेटिंग दी. हर तरह की शराब शरीर पर एक जैसा असर नहीं डालती. कुछ शराब में चुपचाप चीनी की मात्रा बढ़ जाती है. वहीं कुछ शराब आपके लिवर पर आपकी सोच से कहीं ज़्यादा दबाव डालती हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट के नज़रिए से, कैलोरी, चीनी की मात्रा और समग्र स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के मामले में लोकप्रिय ड्रिंक की स्थिति इस प्रकार है.

कौन सी ड्रिंक कैसा असर डालती है आपके शरीर पर- (Which drink affects your body in what way)

1. देसी दारु-

न्यूट्रिशनिस्ट दारु को 0 रेटिंग देती हैं क्योंकि, उनका कहना है कि देसी दारु में क्वालिटी का कोई कंट्रोल नहीं है. इसलिए इसका सेवन करने से लिवर और गट दोनों ही खराब हो सकता है.

यहां देखें पोस्टः

2. बियर-

बियर को न्यूट्रिशनिस्ट ने 10 में से 2 नंबर दिए. क्योंकि उनका कहना है कि इसमें इतनी कैलोरी होती है, जो अगले दिन ब्लोटिंग की समस्या पैदा कर सकता है.

3. विस्की-

न्यूट्रिशनिस्ट ने विस्की को 10 में से 5 नंबर दिए. उनका कहना है कि ये आपके लिवर पर बहुत लोड देता है.

4. रेड वाइन-

न्यूट्रिशनिस्ट ने रेड वाइन को 10 में से 5 नंबर दिए. उनका कहना है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि रेड वाइन सेहत के लिए अच्छी है. लेकिन इसमें भी कैलोरी बहुत पाई जाती है. इसलिए इसे आपको कंट्रोल पोर्शन में पीना चाहिए.

5. टकीला-

टकीला को न्यूट्रिशनिस्ट ने 10 में से 7 नंबर दिए. उनका कहना है कि इसमें लो शुगर होता है और ये इंसुलिन कम स्पाइक है. इसलिए अगर आपका क्विलिटी और सोर्स क्लीन है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है.

6. वोडका-

न्यूट्रिशनिस्ट ने वोडका को 10 में से 8 की रेटिंग में रखा. उनका कहना है कि अगर आप वोडका को सोडा या पानी के साथ पीते हैं, तो ये अच्छी चॉइस है.

नोटः न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा कि अल्कोहल की एक बूंद भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है. अगर आप इसे पी रहे हैं तो स्मार्टिली चूस करें.

