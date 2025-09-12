आपके घर में पड़े आलू से बनती है ये वाली शराब, नाम जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Liquor Facts: शराब पीने के शौकीन लोगों की दुनियाभर में कमी नहीं है, यही वजह है कि तमाम सरकारों का खजाना शराब से मिलने वाले टैक्स से भरता है. शराब ऐसी चीज है, जिसे कई तरीके से पिया जाता है और ये अलग-अलग तरह की हो सकती है. बीयर से लेकर व्हिस्की, जिन और रम जैसी शराब मार्केट में मिलती है. इनमें से सभी तरह की शराब लोग पीते हैं, लेकिन काफी कम लोगों को ये पता होता है कि जो शराब वो पीते हैं, वो आखिर किस चीज से बन रही है. आज हम आपको आलू से बनने वाली शराब के बारे में बता रहे हैं, जिसे आपने कई बार देखा और पिया होगा.

आलू से कैसे बनती है शराब?

अब आप सोच रहे होंगे कि घर में कहीं भी पड़े आलुओं से कैसे शराब बन सकती है? दरअसल इसका एक प्रोसेस होता है. आलू से बनने वाली शराब वोदका होती है, जी हां... वही वोदका जिसे आपने कई बार देखा या फिर चखा होगा. आलू को फर्मेंट करने के बाद इसके डिस्टिलेशन से वोदका बनाई जाती है. हालांकि घर पर आलू के फर्मेंटेशन से बनी ड्रिंक आप नहीं पी सकते हैं, ये काफी अजीब और सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. इसे एल्कोहल में बदलने के लिए डिस्टिलेशन का प्रोसेस करना होता है. व्हिस्की, रम और ब्रैंडी भी इसी तरह से बनाई जाती है.

अब जब भी आप वोदका पिएं तो आपको पता होगा कि ये कैसे बनाई गई है. आप अपने दोस्तों को भी उनकी लाइफस्टाइल से जुड़ा ये कमाल का फैक्ट बता सकते हैं. बाकी शराब किस चीज से बनाई जाती हैं, ये भी आप जान लीजिए...