Red Wine vs White Wine: यूरिक एसिड में कौन ज्यादा नुकसानदेह?

Which Wine Is Bad: यूरिक एसिड के मरीजों के लिए रेड वाइन ज्यादा नुकसानदायक होती है, लेकिन व्हाइट वाइन भी सुरक्षित नहीं है. बेहतर यही है कि दोनों से दूरी बनाकर हेल्दी ऑप्शन चुनें.

रेड वाइन और यूरिक एसिड का रिश्ता | Red Wine vs White Wine

Red Wine vs White Wine: आजकल बहुत से लोग हेल्थ के लिए वाइन पीना पसंद करते हैं. किसी को लगता है कि रेड वाइन दिल के लिए अच्छी होती है, तो कोई व्हाइट वाइन को हल्की और हेल्दी मानता है, लेकिन अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि आखिर कौन-सी वाइन ज्यादा नुकसान करती है रेड या व्हाइट? यूरिक एसिड शरीर में तब बढ़ता है जब प्यूरिन नाम का कंपाउंड टूटकर यूरिक क्रिस्टल बना देता है, ये क्रिस्टल जोड़ों में जमा होकर दर्द, सूजन और गठिया (Gout) जैसी परेशानी पैदा करते हैं. ऐसे में अगर आप वाइन पीते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि कौन-सी वाइन यूरिक एसिड के मरीजों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है.

रेड या व्हाइट कौन सी वाइन यूरिक एसिड के लिए खराब है (Red Or White Wine Which is Bad For Uric Acid)

  1. रेड वाइन अंगूर के छिलके और बीजों से बनती है, जिससे इसमें प्यूरीन कंटेंट ज्यादा होता है. यही प्यूरिन शरीर में जाकर यूरिक एसिड बढ़ाने का काम करता है.
  2. इसके अलावा रेड वाइन में अल्कोहल की मात्रा भी व्हाइट वाइन के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है. अल्कोहल शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने की क्षमता को कम कर देता है. यानी अगर आपका यूरिक एसिड पहले से बढ़ा हुआ है, तो रेड वाइन पीना डबल नुकसान दे सकता है.
  3. कुछ रिसर्च के मुताबिक, लगातार रेड वाइन पीने से शरीर में यूरिक एसिड का लेवल धीरे-धीरे बढ़ता रहता है, जिससे जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ सकती है.

व्हाइट वाइन कितनी सेफ है?

  1. व्हाइट वाइन रेड वाइन की तुलना में थोड़ी लाइट और कम प्यूरिन वाली मानी जाती है. इसमें अल्कोहल की मात्रा भी थोड़ी कम होती है.
  2. अगर किसी का यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज में है, तो कभी-कभी सीमित मात्रा में व्हाइट वाइन लेना नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर यूरिक एसिड पहले से ज्यादा है, तो व्हाइट वाइन भी पूरी तरह से सेफ नहीं है.
  3. अल्कोहल का असर चाहे रेड वाइन से आए या व्हाइट वाइन से, दोनों ही शरीर में यूरिक एसिड के लेवल को बैलेंस रखने में दिक्कत पैदा करते हैं.

क्या करें और क्या न करें

1. अगर यूरिक एसिड बढ़ा है, तो किसी भी तरह की वाइन से दूरी बनाएं.
2. शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए खूब पानी पिएं.
3. रेड मीट, बीयर और हाई प्यूरीन फूड्स जैसे दालें या मशरूम से बचें.
4. नींबू पानी, चेरी जूस और ग्रीन टी जैसे विकल्प यूरिक एसिड कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

