एक या दो चम्मच, रोज कितना घी खाना चाहिए, जान लीजिए सही मात्रा और असली घी के फायदे

Ghee Eating Benefits: ठंड के मौसम में घी का सेवन करने की सलाह अक्सर दी जाती है. घी को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. देसी घी सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं है, बल्कि भारत में सदियों से इसे सुपरफूड की श्रेणी में रखा जाता आया है. हमारे यहां घी को ताकत, ओज और लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है. लेकिन क्या आप जो घी खा रहे हैं वो असली है या नकली. तो आइए जानते हैं डॉ. समीर भाटी से की कैसे करें मार्केट में मिलने वाले असली और नकली घी की पहचान.

असली और नकली घी की पहचान कैसे करें- (How To Identify Fake or Adulterated Ghee)

1. स्मेल टेस्ट-

असली घी की खुशबू हल्की और नेचुरल होती है. अगर घी में बहुत तेज या परफ्यूम जैसी खुशबू है, तो इसमें एसेंस मिलाया गया है.

2. हथेली टेस्ट-

घी की असली और नकली पहचान आप हथेली पर घी रखकर भी कर सकते हैं. असली घी में तेल जैसी चिकनाहट महसूस नहीं होगी और हल्की महक आएगी. अगर हथेली पर ग्रीसी या स्लिपरी फील हो, तो समझिए वनस्पति तेल मिला है.

एक दिन में कितना घी खाएं- (Ek Din Mein Kitna Ghee Khaye

आमतौर पर घी खाने की शुरुआत आधा चम्मच से करें और पाचन शक्ति के अनुसार धीरे-धीरे इसे एक से दो चम्मच तक बढ़ाया जा सकता है.

घी खाने के फायदे- (Ghee Khane Ke Fayde)

1. पाचन-

घी को पाचन के लिए अच्छा माना जाता है. अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो आप रोजाना एक चम्मच घी का सेवन कर सकते हैं.

2. हड्डियां-

घी में विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होती है, जो हड्डियों की हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है. यह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बेहतर करता है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों को दूर रखा जा सकता है.

3. स्किन-

घी शरीर के अंदर से नमी बनाए रखता है जिससे त्वचा ग्लोइंग और सॉफ्ट बनी रहती है. अगर आप ड्राई स्किन, झुर्रियों और फटे होंठों की समस्या से परेशान रहते हैं, तो घी का सेवन कर सकते हैं.

