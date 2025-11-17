Khana Khane Ka Niyam: खाना हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक दिन में कितनी बार खाना खाना चाहिए. जी हां बहुत से लोग शरीर को पोषण देने के लिए बार-बार खाना खाते हैं. लेकिन क्या ये सही है. बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिन में दो बार खाना सही है या तीन बार. कई लोग हेल्दी लाइफस्‍टाइल को फॉलो करते हैं और उसी के अनुसार खाते-पीते हैं. अगर सही समय पर सही मात्रा में भोजन न किया जाए तो शरीर कमजोर होता जाता है. इसका पता तब चलता है जब बीमारियां होनी शुरू होती हैं. तो चलिए जानते हैं एक दिन में कितनी बार खाना चाहिए.

1 दिन में कितनी बार खाना खाना चाहिए? (How many times should one eat food in a day)

एक दिन में कितनी बार खाना खाना चाहिए, यह आपकी लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है, लेकिन दिन में 3 बार खाना जरूरी माना जाता है (नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना). इसके अलावा अगर किसी को शाम में भूख लगती है तो हल्के और हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं.

Photo Credit: Unsplash

एक दिन में इतना खाना चाहिए- (How much should be eaten in a day)

एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 250 ग्राम अनाज, 100 ग्राम फल, 400 ग्राम हरी सब्जियां, 85 ग्राम दाल या अंडा या फ्लेश फूड खाना चाहिए. इसके अलावा नट्स को डाइट में शामिल करना चाहिए.

भोजन का सही समय- (What is the right time to eat meal)

नाश्ते का सही समय सुबह 7 से 9 बजे तक माना गया है. लंच दोपहर 12.30 बजे से 2 बजे के बीच करना चाहिए. शाम 7 से 8 बजे के बीच डिनर कर लेना चाहिए. वैसे तो 7 से पहले ही रात का खाना खाना अच्छा माना जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)